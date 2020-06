Ottimi risultati per due studentesse della "Vaccina" alla "The Big Challenge"

La Scuola Media P.N.Vaccina intasca un altro bel risultato nell’ambito della challenge internazionale di lingua inglesedenominata “The big Challenge”.

Si tratta di un concorso rivolto agli alunni della scuola media e che si svolge da 15 anni in numerosi stati europei tra cui Francia, Germania, Italia, Svezia, Polona Paesi Bassi e che vede coinvolti più di 600.000 alunni.

In particolare quest’anno le scuole italiane che si sono affrontate sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall’organizzazione, sono state 256 per un totale di 19757 alunni, di cui 1743 pugliesi.

Tra tutti gli studenti concorrenti pugliesi e italiani è degna di nota la posizione raggiunta da Chiara Matarrese, alunna della classe III F e Angelica Paradiso della classe III I. Angelica Paradiso si è infatti posizionata al secondo posto nell’ambito dei risultati ottenutidagli alunni della stessa scuola e dagli studenti pugliesi, mentre Chiara Matarrese si posiziona al primo posto nella classifica della scuola e della Puglia. Ma è altrettanto significativa la loro posizione a livello nazionale: Angelica Paradiso si colloca al 19° posto dei 19757 partecipanti, mentre Chiara Matarrese al 14° posto.

Il concorso si è svolto interamente on line ed è constato di due parti: una dedicata all’ascolto e un’altra alla lettura; ogni parte ha avuto una durata di 45 minuti. Si è trattato di rispondere a domande a risposta multipla e di difficoltà crescente.

«Sono contenta di aver partecipato alla gara “ The Big Challenge” nonostante il triste periodo di quarantena dovuto alla pandemia. Questo per me ha significato vivere un momento di svago e gioco oltre a rappresentare un’occasione di formazione» - ha dichiarato Chiara Matarrese - ringrazio la mia insegnante Rosanna Inchingolo per il suo metodo di insegnamento che ha permesso che io mi sentissi sicura nell’affrontare questa gara. I risultati conseguiti mi confermano nel percorso di studi linguistici che ho scelto di intraprendere. Un percorso che mi entusiasma molto poiché mi permetterà di approfondire con più metodo i contenuti di quella che io sento essere la mia grande passione per le lingue».

In effetti la gara, come moltissime altre attività che da anni contraddistinguono la progettualità didattica della comunità scolastica della scuola “P.N.Vaccina”, si è dovuta svolgere da casa, pungolando alunni ed insegnanti a trovare nuove strade, nuove modalità per formare e per formarsi, tutti consapevoli che lì dove la strada per arrivare ad un traguardo sembra interrompersi bruscamente, tutti insieme si può provare ad immaginarne e a costruirne di nuove, “lanciando il cuore al di là dell’ostacolo” .