Quale sarà il futuro di Andria? Idee per una possibile "terapia"

Continuano i contributi di studiosi e appassionati della nostra città sul futuro che ci aspetta: il dott. Antonio Di Gioia, sulla scia dell'articolo scritto da Vincenzo D'Avanzo, propone alcune idee che potrebbero risolvere problemi atavici e profondi di Andria

«Il bell’articolo “Andria merita di più” di Vincenzo D’Avanzo - scrive Di Gioia -, pubblicato il 15 giugno su questa rete, mi dà lo spunto per trattare la questione relativa ai rapporti tra “Cultura”, “Urbanistica” e “Politica” nella nostra città.

Vincenzo, nel raccontare la sua formazione politica giovanile, rievoca alcuni insegnamenti dell’avv. Riccardo Mangione: “… Se vuoi fare politica devi studiare la storia del popolo perché ogni intervento sarà giudicato nella misura in cui si lega al passato… i segni che passano alla storia sono le opere pubbliche e la cura degli uomini”. Un giorno l’avvocato portò il giovane Vincenzo al centro di piazza Catuma: “… evidenziando il contrasto tra il palazzo Ceci e l’altro più moderno che è di fronte. Vedi, disse, la differenza tra l’arte e la sciatteria. L’urbanistica è la sede dove si legge la bellezza di un popolo”.

Gli insegnamenti dell’avvocato Mangione sono ancora attuali, condivisi da chi scrive, ma anche dalla maggior parte degli andriesi.

Ma veniamo ad oggi. Alle soglie di nuove elezioni amministrative comunali, ci chiediamo: quale sarà il futuro di Andria? Come potrà crescere questa città, tenuto conto anche che le casse comunali sono vuote?

A prescindere da chi sarà guidata la città, vediamo quali sono i suoi malanni principali e se è possibile tracciare un quadro d’insieme di una possibile terapia.

Andria è afflitta da una condizione di arretratezza culturale, intesa soprattutto come mancata conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio storico materiale e immateriale, costituito dai beni architettonici ed artistici, dalle tradizioni e dalle attività lavorative artigianali legate alla città e all’esteso territorio fondiario, che ha rappresentato e rappresenta ancora una grande risorsa produttiva, paesaggistica e ambientale.

La Cultura, in senso lato, è la conoscenza delle cose che si traduce in una progettualità concreta e qualificata per la vita sociale.

É necessario ristabilire una identità storica cittadina, da molto tempo mortificata dalla ignoranza degli amministratori, e da alcuni stereotipati tòpoi storici, attraverso la conoscenza e concreta valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e archeologico locale con una visione urbanistica complessiva, nettamente diversa rispetto alla condizione attuale, che coinvolga l’intera città .

Il futuro della città sotto il profilo di immagine, di fruibilità, di capacità di attrazione turistica, di sviluppo economico e sociale, a breve – medio termine, potrebbe essere cambiato in maniera decisiva.

L’interramento della stazione ferroviaria, che presumibilmente sarà portato a termine entro 3-4 anni, sarà un fattore di netto miglioramento del traffico e della mobilità cittadina, tuttavia, da solo, non sarà in grado di incidere in maniera significativa sullo sviluppo della città.

Tale intervento potrà costituire un’occasione di rinnovamento urbanistico e di vivibilità cittadina, se ad esso saranno contestualmente associati altri importanti interventi miranti a migliorare in modo decisivo l’immagine, la vivibilità urbana e la promozione turistica cittadina: parcheggi sotterranei, restauro del palazzo Ducale, pedonalizzazione del Centro Antico, allestimento di collegamenti pedonali, percorsi ciclabili ”veri” e di trasporto pubblico con cui collegare gran parte della città.

Parcheggi sotterranei.

Andria è afflitta da una condizione di traffico di autoveicoli asfissiante nelle zone centrali, risultato di politiche urbanistiche di basso livello: strade strette, sfruttamento edilizio delle pertinenze di palazzi borghesi e di ogni superficie libera urbana, fino al trentennio di franco abusivismo.

Il tempo è ormai maturo per affrontare la possibilità di effettuare un parcheggio sotterraneo lungo l’anello perimetrale del Centro Antico. I due spazi che possono candidarsi per questo intervento sono piazza Catuma e piazza Municipio . La Catuma ha una notevole ampiezza e una posizione strategica dal punto di vista urbanistico in quanto collega, attraverso l’anello viario perimetrale, la parte architettonicamente più rappresentativa del centro antico ( palazzo ducale, cattedrale, chiese antiche, museo diocesano…) con il resto della città. La stessa considerazione vale anche per piazza Municipio.

Le ricerche di tipo archeologico effettuate sulla piazza circa 20 anni fa, unitamente ai rilievi effettuati nelle abitazioni circostanti hanno evidenziato che tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento vi fu una rivoluzione urbanistica che comportò l’interramento dei livelli di calpestio medievali di piazza Catuma, ma anche di piazza Duomo, e la contestuale costruzione del palazzo Carafa sui resti del castello medievale di Andria. Questo avvenne in accordo con le “mode urbanistiche” di quel tempo che vide il passaggio dal Medioevo all’Evo Moderno.

L’eventuale effettuazione di un parcheggio sotterraneo sotto la piazza è possibile in quanto il masso tufaceo originario e il livello di calpestio medievale si trovano a 5-6 metri di profondità.

Lo scavo del materiale di riporto cinquecentesco porterebbe alla luce il livello di calpestio medievale della piazza e pertanto rappresenterebbe un importante momento conoscitivo della storia materiale della città, che potrebbe portare alla luce manufatti di interesse archeologico (resti murari di insediamenti medievali, pozzi, ambienti ipogei antropici del periodo relativo alla fase rupestre dell’abitato, ecc…), che, naturalmente, potrebbero diventare oggetto di attrattiva turistica.

In ogni caso, data la profondità in media, di oltre cinque metri, sarebbe comunque salva la possibilità di effettuare almeno un piano di parcheggio.

La superficie della piazza, naturalmente, diventerebbe “a raso” e completamente pedonabile, salvo che per i mezzi di soccorso e i residenti.

Considerato che le casse cittadine sono completamente vuote e le finanze vistosamente sofferenti, tale progetto sarebbe fattibile tramite il sistema del Project financing, e/o l’accesso a fondi regionali ed europei.

Più problematica sembra la realizzazione del parcheggio sotterraneo a piazza Municipio per due motivi: la rampa di accesso restringerebbe la sede stradale perimetrale al Centro Antico, già stretta e molto trafficata. In secondo luogo sappiamo che a metà circa della piazza sarebbe intercettato un grosso tratto delle mura cinquecentesche che, naturalmente, non si possono demolire, per cui la capienza di detto parcheggio sarebbe notevolmente ridimensionata.

B) Palazzo Ducale

Lo scadimento culturale civile di Andria ha il suo emblema e la sua massima espressione nella condizione di completo abbandono di quello che dovrebbe rappresentare il palazzo civile più significativo della città. Per fare un paragone è come se una sede vescovile avesse l’episcopio o la propria cattedrale in abbandono.

Anche in questo caso le risorse economiche sono da ricercare nei fondi regionali ed europei.

Per questo palazzo, che sorge sui resti del castello di Andria, bisogna fare una breve preliminare considerazione.

Nella seconda metà dell’Ottocento, quando il palazzo passò dai Carafa ai fratelli Spagnoletti era ancora integro nelle forme e volumetrie cinque – seicentesche. La “Anima” del palazzo era il grande salone di rappresentanza posto al piano nobile ( primo piano) che aveva una superficie calpestabile di 280 metri quadrati, una altezza di 14 metri ed il soffitto ligneo a cassettoni.

Dopo la divisione del palazzo tra i due fratelli, Onofrio, al quale toccò il salone, lo adeguò alle esigenze di una residenza borghese: fece costruire un solaio intermedio per realizzare un secondo piano, eliminando in tal modo la maestosità della doppia altezza. Inoltre dalla superficie del gran salone e della adiacente sala del biliardo furono ricavate quattro stanze, come è pervenuto ai nostri tempi.

É di tutta evidenza che le tre o quattro “salette” attuali non servono un granché. Poiché i muri perimetrali del grande salone sono praticamente intatti, un restauro di questa parte del palazzo dovrebbe prevedere il ripristino del salone rinascimentale a doppia altezza e l’abbattimento delle modifiche di fine Ottocento da ritenersi a tutti gli effetti delle superfetazioni rispetto alla valenza monumentale del palazzo.

Non è solo una questione estetica, ma soprattutto funzionale. Andria infatti non dispone di un contenitore culturale laico adeguato alle esigenze di una città di centomila abitanti. Un contenitore così prestigioso potrebbe essere utilizzato oltre che per motivi di rappresentanza, soprattutto per accogliere eventi congressuali delle varie categorie professionali ( medici, avvocati, ingegneri, associazioni del settore agro – alimentare …), eventi che attualmente si svolgono spesso nelle vicine città di Barletta e Trani, con perdita dell’indotto economico che accompagna queste manifestazioni.

C) Interconnessione funzionale delle opere pubbliche citate.

La realizzazione di un capiente parcheggio sotterraneo e la completa pedonalizzazione di piazza Catuma migliorerebbe le condizioni di utilizzo della piazza come luogo di aggregazione cittadina, faciliterebbe l’uso degli spazi esterni alle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie), oggi di fatto impedita dal traffico veicolare e dalle barriere architettoniche (marciapiedi, sedute, alberi, ecc…) incrementate in occasione dell’infelice ristrutturazione della piazza.

La possibilità di poter parcheggiare sotto la superficie della piazza consentirebbe la completa chiusura al traffico di gran parte del C.S., (salvo residenti ed operatori economici) e la possibilità di collegare, attraverso le tre principali arterie viarie del C.S., quasi tutta la città.

In altri termini si potrebbe creare un sistema pedonale e ciclabile “vero” che, partendo dalla nuova stazione ferroviaria, attraversando l’intero Corso Cavour fino a giungere in piazza Catuma e da qui lungo le tre arterie viarie principali ( via De Excelsis, via Corrado IV di Svevia e via De Anellis ) collegherebbe l’intera città determinando quel miglioramento delle condizioni ambientali con riduzione dell’inquinamento cittadino, da tutti auspicato.

É un “sogno di mezza estate” ad occhi aperti o è un’idea da prendere in considerazione?

Una cosa è certa: queste “rigenerazioni” urbane sono state realizzate in molte città pugliesi, italiane ed europee. La conoscenza storica, archeologica ed artistica della città se tradotta in opere pubbliche di grande impatto urbanistico è in grado di migliorare la visibilità, la vivibilità sociale e determinare nuove opportunità economiche.

Data l’imminenza di elezioni amministrative comunali sarebbe opportuno avviare un confronto tra le varie forze politiche, culturali, sociali e lavorative della città su questa tematica.

L’alternativa a questo modo di pensare è continuare a fare promesse e a realizzare opere pubbliche, che poi vengono abbandonate al degrado, che non solo sono inservibili, ma costituiscono un motivo di sfiducia e frustrazione dei cittadini nei confronti degli amministratori della città».