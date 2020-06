Recupero tributi comunali: il comune si affida ad Agenzia delle Entrate-Riscossione

È del 18 giugno la deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio comunale, con la quale è stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la riscossione coattiva delle entrate comunali.

La decisione del Commissario straordinario è stata motivata per far fronte alla necessità dell'ente di incassare tutto ciò che gli è dovuto per rispettare gli impegni assunti in sede di approvazione di piano di riequilibrio finanziario.

Si è scelto di esternalizzare il servizio in quanto l'ente non dispone del know how e delle risorse umane e strumentali necessarie per dare avvio alle procedure di riscossione coattiva. Per l'ente il costo sostenuto sarà pari al 3% degli importi incassati, fatto salvo il rimborso di spese di notifica e delle spese esecutive.

Una scelta importante che, si auspica, possa contribuire anche a combattere l'evasione e a recuperare tutte quelle entrate che negli anni sono "cadute in prescrizione" rappresentando forti perdite per l'ente e che hanno contribuito a creare la situazione in cui versano le casse comunali.