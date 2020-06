Revocata l'ordinanza che limitava gli orari di apertura degli esercizi commerciali

Qualche giorno fa avevamo dato notizia dell’ordinanza adottata dal Commissario straordinario, dott. Tufariello, che disciplinava l’orario di chiusura al pubblico delle attività commerciali.

Con ordinanza del 24 giugno, il provvedimento del 12 giugno è stato revocato in quanto “il mantenimento degli attuali orari di chiusura comporterebbe una migrazione di giovani cittadini verso altre città limitrofe ove tali limiti orari non esistono, con ripercussioni sulla circolazione extraubana e aumento della sinistrosità, spesso mortale in tali orari”.

Una decisione che scaturisce a seguito anche delle richieste di alcuni operatori che hanno chiesto un prolungamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi, fermo restando i limiti alle emissioni sonore stabilite nel Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Ovviamente, le attività continuano ad adottare tutte le generali misure di sicurezza relative nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio.