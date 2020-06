"Lasciarsi ribaltare", arriva ad Andria la presentazione del nuovo libro di Lucia Suriano

Venerdì 3 luglio 2020 alle 20,00 presso il Chiostro del Seminario Vescovile in Largo Seminario 8, si terrà la presentazione di "Lasciarsi ribaltare. La Scuola è aperta a tutti", il nuovo libro di Lucia Suriano.



L'autrice del libro dialoga con Silvana Campanile, bibliotecaria e responsabile della Biblioteca Diocesana "S. Tommaso D’Aquino" - Andria



L'evento è promosso da Ret'Attiva in collaborazione con Circolo dei Lettori Andria, Biblioteca Diocesana "S. Tommaso D’Aquino" - Andria e Edizioni la meridiana



Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza i posti a disposizione sono limitati. Pertanto bisogna prenotare scrivendo a retattiva@gmail.com o in posta privata tramite la pagina Facebook di Ret'Attiva.



«Il punto oggi è riuscire a stare alla stessa altezza, non più in alto, non più in basso di colui o colei cui la nostra azione educativa è rivolta, si tratta di stare alla stessa altezza per poi ognuno andare sulla sua strada.»

da "Lasciarsi ribaltare. La Scuola è aperta a tutti"



Per saperne di più sul libro e sfogliarne alcune pagine: bit.ly/lasciarsi_ribaltare