Ileana Remini è la nuova segretaria generale della Fp Cgil Bat

Eletta la nuova segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Bat, si tratta di Ileana Remini. Il 1° luglio, al termine dell’assemblea generale della categoria la nomina della sindacalista che guiderà il sindacato del pubblico impiego nella provincia. Remini, nata a Bari, classe 1980, dopo gli studi al liceo “Socrate” e all’Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, nel 2005 entra in Cgil, prima collaborando con il Caaf e poi nella segreteria del Nidil. Nel 2007 passa alla Funzione pubblica con delega su mercato del lavoro e igiene ambientale fino a entrare in segreteria nel 2009 con delega su sanità privata e terzo settore. Nel 2015 assume anche la delega all’organizzazione per poi entrare nella segreteria confederale regionale della Cgil Campania con deleghe su sanità, welfare e politiche di genere, salute e sicurezza.

«Continueremo la battaglia sulla Carta dei Diritti, per l’inclusività degli invisibili, la lotta al dumping salariale e allo sfruttamento tramite il sindacato di strada, l’orizzontalità delle pratiche, il mutualismo e la solidarietà, calate nelle vertenze nazionali, regionali e locali per guardare al futuro di un’organizzazione che ha più di cento anni ma nessuna voglia di invecchiare» ha dichiarato la neo segretaria generale Remini nel suo intervento.

All’incontro hanno partecipato i vertici della Fp e della Cgil: Domenico Ficco, segretario generale della Fp Cgil Puglia, Biagio D’Alberto, segretario generale della Cgil Bat e Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia. In video conferenza con la sede di Andria della Cgil era collegata Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil Nazionale. A Ileana Remini gli auguri di buon lavoro da tutta la Confederazione provinciale e regionale. «Una compagna valida e competente che negli anni hanno dimostrato dedizione e attaccamento ai valori della Cgil» commentano dalla segreteria regionale della Cgil. «A Ileana il benvenuto nella Bat alla guida di una delle categorie più importanti della Cgil certi del fatto che insieme collaboreremo ad una sempre più forte presenza del sindacato nel territorio a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico» conclude Biagio D’Alberto.