Nonno Pasquale festeggia 104 anni

Pasquale Gissi festeggia oggi 104 anni. Senza ombra di dubbio tra i più longevi cittadini andriesi. Di lui abbiamo spesse volte parlato perché di storie ne ha da raccontare.

Pasquale Gissi, nato l’8 luglio del 1916, da umili genitori contadini, cresciuto con 3 fratelli e 3 sorelle, sin da bambino ha lavorato come pastore col suo papà sulle grandi distese della Murgia fino all’età di 21 anni, quando, chiamato per il servizio militare, parte in guerra e, successivamente, dall’Albania viene deportato in Germania dov'è costretto a lavorare per 2 anni nei lager. Fuggito qualche anno dopo da quella realtà inenarrabile, arriva a Trento a piedi. Tornato a casa mette su famiglia con la moglie Rosa, da cui avrà due figli: Francesco e Consiglia.



Nonostante il duro lavoro, negli stessi anni è riuscito a conseguire il diploma presso l’Istituto Agrario, che gli è servito affinché potesse lavorare per i più grandi proprietari terrieri prima e, in seguito, per i suoi appezzamenti sino alla veneranda età di 80 anni. Vedovo dal 2011, Pasquale vive in un condominio familiare anche se provvede ai propri fabbisogni in maniera del tutto autonoma. Tra le sue grandi passioni, oltre al ballo, anche la cucina: ai fornelli è del tutto autonomo, pasticcione e, comunque, buongustaio.

Nonno di 5 nipoti e 4 pronipoti, sempre allegro e dinamico, ha portato anche la sua testimonianza di sopravvissuto al secondo conflitto mondiale nelle scuole andriesi raccontando storie vere di paura, trincee e di gioia per al sua liberazione. In questi ultimi mesi ha dovuto fare i conti con il lockdown che lo ha un po' debilitato, più che fisicamente, moralmente.

Persona ammirevole, maestro di vita, così come sostiene il suo unico figlio Francesco Gissi, dopo che sua figlia Consiglia è venuta a mancare improvvisamente nel 2008 all'età di 62 anni.

Nonno Pasquale lo abbiamo intervistato a gennaio scorso, quando, con documenti alla mano, nella sede dell'ass. "Si Può Fare!" raccontava della sua esistenza, con ironia e giusta leggerezza sino ad arrivare ai giorni nostri ricordandoci l'importanza del "rispetto" tra esseri umani. Al maestro di vita Pasquale Gissi noi della redazione di AndriaLive.it non possiamo che augurare tanto bene e lunga vita!