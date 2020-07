Guida veloce per le vie del centro: perché non installare rallentatori stradali?

Nella nostra città sono presenti diversi punti in cui le vetture sfrecciano a velocità piuttosto elevate, soprattutto nelle ore di minor traffico.

Questo mette a rischio i residenti e le persone che passano per quelle strade, trattandosi di una serie di traverse anche piuttosto ristrette prossime al centro di Andria, in una zona colma di spazi pedonali. Per esempio in via Enrico Dandolo è giunta la lamentela di chi è costretto a vedere in diversi momenti della giornata auto passare fin troppo svelte. Per eliminare questo pericolo i residenti hanno chiesto di far recapitare la loro richiesta al commissario prefettizio, il dott. Gaetano Tufariello, tramite il nostro giornale.

La proposta è quella di installare dei rallentatori, in modo da limitare la velocità e, di conseguenza, aumentare la sicurezza stradale. Con la messa in atto di questo sistema di gestione i guidatori indisciplinati saranno costretti a rallentare, evitando anche danni alla stabilità delle loro autovetture. Tuttavia siamo coscienti della difficoltà di applicare queste misure in maniera immediata.

Quindi rivolgiamo il nostro appello a tutte le forze politiche e ai loro candidati alle prossime Amministrative, con la speranza che le promesse fatte in campagna elettorale vengano mantenute per il bene dei cittadini.