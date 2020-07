Castel del Monte, Nova Apulia: «Mai negato accesso alle guide turistiche»

Sulla questione riguardante gli accessi a Castel del Monte, con particolare riferimento al rapporto con le Guide Turistiche della società concessionaria del maniero federiciano è intervenuta la stessa Nova Apulia per fare alcune precisazioni: «le attuali modalità di visita comprensive di tutte le limitazioni che la nostra società, in qualità di Concessionario, deve rispettare, e che comportano per noi maggiori oneri che al momento non sappiamo se ci verranno ristorate, sono legate a provvedimenti ed a disposizioni impartite dalla Direzione Regionale dei Musei Puglia.

Tali disposizioni di carattere temporaneo, cosi come chiarito anche dalla Direzione Regionale, sono strettamente legate all’attuale emergenza sanitaria e quindi all’esigenza di far ripartire i siti culturali statali della Puglia in totale sicurezza dopo una chiusura forzata di quattro mesi. Le maggiori restrizioni nella gestione dei flussi dei visitatori riguardano Castel del Monte in quanto dal punto di vista strutturale ha più problematiche rispetto ad altri siti.

Informiamo che a riprova della temporaneità della situazione è anche il fatto che durante questi anni di gestione della concessione non sono stati mai negati, né dal Concessionario e né dalla Direzione Regionale, i diritti delle guide in nessuno dei siti culturali della Puglia in nostra gestione per cui gli attacchi subiti sui mezzi di informazione e sui social ci sono sembrati strumentali e frutto di voluta disinformazione sul ruolo che riveste il Concessionario il quale ha sempre come prerogativa il coordinamento delle attività con il Committente. Nessuno ha sentito l’esigenza di contattare sia il Concessionario e sia la Direzione Regionale per farsi illustrare le scelte effettuate ma si è preferito dare in mano agli organi di stampa notizie che nella maggior parte delle situazioni non sono aderenti alla realtà dei fatti.

A chiusura informiamo che per quello che ci risulta la Direzione Regionale dei Musei della Puglia ha già programmato azioni graduali di ripartenza per Castel del Monte per cui siamo confidenti che la situazione si possa avviare alla normalizzazione nel più breve tempo possibile tale da portare a realizzare un riequilibrio economico di tutti gli attori che gravitano nel settore del turismo e della cultura che a causa del COVID 19 sono stati duramente colpiti».