Incidente ferroviario, a breve l'individuazione di 4 cappelle per commemorare le vittime

La prossima settimana, comunica il Commissario Straordinario, verrà adottata la deliberazione di individuazione ed attribuzione dell'area cimiteriale sulla quale sorgeranno, come richiesto dai familiari, le 4 Cappelle Funerarie destinate ad accogliere le vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016. Il Settore competente predisporrà il testo della proposta in tempo utile per la sua adozione, già nei prossimi giorni, da parte del Commissario Tufariello.

«L'avvicinarsi del quarto anniversario della tragedia del 12 luglio - dichiara il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello – ci ha spinto in questi mesi a recuperare tutta la procedura e a fare nostra la richiesta, avanzata da tempo dai familiari delle vittime, per l'assegnazione delle aree cimiteriali necessarie per la realizzazione delle 4 cappelle proposte. L'accelerazione procedurale dei prossimi giorni sarà dunque un piccolo segno di attenzione verso le vittime ed i loro familiari, e la realizzazione delle cappelle sarà un luogo di ricordo perenne di quel che accadde 4 anni fa».