Giovedì 16 luglio ci celebrerà la Festa di Maria SS. del Monte Carmelo, devozione e tradizione che sta a cuore a molti fedeli della nostra comunità cittadina. La chiesa, intitolata alla SS. Vergine del Carmelo, ricorda quest’anno il 180° della riconsacrazione sotto l’episcopato di Mons. Giuseppe Cosenza dopo essere stata utilizzata come ospedale militare delle Puglie. Così riporta una lapide sul presbiterio. Edificata in un’area extraurbana donata dal nobile Flavio de Excelsis ai Carmelitani, iniziata nel 1691, fu terminata nel 1753.

Quest'anno non ci sarà la processione a causa delle misure anti-contagio stabilite a livello nazionale e diocesano. Ecco gli appuntamenti in programma per il triduo in prossimità della Festa:

Martedì 14 luglio

ore 7.00 Santa Messa

ore 19.00 Santa Messa presieduta da S. E. mons. Luigi RENNA Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Mercoledì 15 luglio

ore 7.00 - 8.30 - 19.00 Sante Messe

ore 20.00 Primi Vespri della Festa e benedizione dello scapolare

Giovedì 16 luglio - FESTA DI MARIA SS. DEL MONTE CARMELO

ore 4.30 - 6.00 - 7.30 Sante Messe

ore 9.00 Santa Messa presieduta da S. E. mons. Luigi MANSI

ore 10.30 Santa Messa con “Supplica alla B. V. Maria”

ore 16.30 - 18.00 - 19.30 - 21.00 Sante Messe

Venerdì 17 luglio - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Sante Messe ore 7.00 - 8.30 - 19.00 - 20.30

Dalla sera del 15 al 17 le Sante Messe saranno celebrate nel cortile interno del Seminario - Ingresso Largo Seminario, 30