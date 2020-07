Infermieri in Puglia, dubbi di legittimità su nuove procedure di reclutamento

«Prendiamo atto con sconcerto della pubblicazione della legge regionale pugliese n. 18 del 7 luglio 2020 concernente Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria” (BURP n. 99 suppl. del 9 luglio 2020). La legge in esame, all'articolo n. 10 titolato: “Norma in materia di incarichi a tempo determinato”, determina la possibilità di trasformazione del rapporto lavorativo (da tempo determinato a indeterminato) per il personale (Infermieri e altri operatori sanitari) che alla data del 31 dicembre 2019 ricopriva rapporti di lavoro con aziende o enti del SSR della Puglia.

La legge 18/2020, il cui titolo è amorfo rispetto ai suoi contenuti, interviene con una grave discriminante per i lavoratori (la data di presenza in servizio in determinati situazioni) forzando le modalità applicative dell'istituto contrattuale della mobilità del personale, regolato dal vigente CCNL e da altre normative statali

L'articolo 10 della legge regionale 18/20020, di evidente dubbia legittimità, è incomprensibile nella sua ratio poiché è in contraddittorio con l'avviso pubblico di mobilità per soli titoli a 566 posti negli enti e aziende sanitarie pugliesi, bandito dalla ASL BA per conto della Regione Puglia per le sue Aziende sanitarie e concluso il 19 gennaio 2020 cui hanno partecipato circa 1500 Infermieri pugliesi che attendono la pubblicazione della graduatoria di merito desiderosi legittimamente di rientrare in Puglia per ricongiungersi con i propri famigliari.

Insomma, - concludono i presidenti degli OPI pugliesi - Andreula, Papagni e Scarpa, - la legge 18/2020 probabilmente giustifica il colpevole ritardo della ASL BA (guidata da ingerenze e indicazioni politiche?) che a distanza di 6 mesi alla semplicissima compilazione della graduatoria dell'avviso pubblico di mobilità per i 566 posti (basterebbe un click vista la procedura informatizzata attuata), continua a non muovere foglia che non voglia l'assessore Emiliano?

In Puglia a fronte di una carenza di circa 4000 unità nelle sole strutture sanitarie pubbliche che determinano disservizi e disagi di ogni genere ai cittadini, si continua a giocare con formule di reclutamento che si contrastano tra di loro e che rendono il mercato del lavoro infermieristico inconcludente» affermano i presidenti degli OPI di Puglia Andreula Saverio, Papagni Giuseppe e Scarpa Antonio.