Nuovi Presidi ad Andria, tornano Paolo Farina e Roberto Crescini

Come ogni anno, il 15 luglio rappresenta il termine per la pubblicazione della mobilità dei dirigenti scolastici, con novità interessanti che riguardano anche la nostra città.

Farà gradito ritorno dal Veneto, per la prima volta in veste di Preside, Paolo Farina, che sarà alla guida del CPIA Bat; altro ritorno nella città di origine è quello di Roberto Crescini, conosciuto come storico docente di musica (e non solo), che da San Marco in Lamis verrà a dirigere l'I.C. "Mariano-Fermi".

Proprio la Dirigente di quest'ultima scuola, Mariagrazia Campione, farà a sua volta ritorno nella sua città natale, Corato, dove andrà a dirigere l'I.C. "Cifarelli-Santarella".

Tra le conferme per incarico in scadenza, con l'estensione triennale del contratto, c'è quella di Cosimo A. Strazzeri alla guida dell'IISS "G. Colasanto".

A tutti i Dirigenti, l'augurio di un proficuo lavoro al servizio della comunità da parte della redazione.