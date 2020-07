Tari: confermate le tariffe 2019. Nessuna riduzione per le attività commerciali chiuse per il Covid

Con deliberazione n. 35 del 14 luglio, assunta con i poteri del consiglio comunale, il Commissario straordinario ha deliberato le tariffe Tari per utenze domestiche e non domestiche confermando quelle applicate per il 2019.

Detta decisione scaturisce dalla mancata adozione del Piano Economico Finanziario (Pef), che risulta ancora non validato dall'ente a ciò preposto, con il quale si definiscono i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che dev'essere elaborato secondo le nuove modalità dettate dall'Arera. Detto piano, per il Comune di Andria, dovrà tener conto anche dei costi che riguardano il maggior costo del servizio realizzatosi negli anni precedenti non coperti dai piani economici finanziari quantificati in circa 6milioni di euro e che dovranno, necessariamente, essere ripianati con i proventi del tributo e che, quindi, porteranno a un aumento dell'intero costo del servizio che farà incrementare quanto dovuto dai singoli contribuenti nei tre esercizi successivi a partire dal 2021.

Con il provvedimento, inoltre, sono state fissate le date di scadenza delle due rate (nel 2019 ne erano tre) al 30 settembre e al 30 novembre con possibilità di pagamento in un'unica soluzione al 30 settembre.

Per le attività commerciali, nonostante fossero stati previsti con delibera Arera 158/2020 del 5 maggio 2020 i fattori di rettifica della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, volti a mitigare gli effetti del Coronavirus derivanti dalle limitazioni introdotte dai vari DPCM, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività, non è stato adottato alcuno "sconto" ma solo una "posticipazione" delle rate di scadenza come poc'anzi riportato. Una magra consolazione dato che comunque la Tari dovrà essere pagata per intero ma solo in via posticipata.

Con deliberazione n. 36, invece, è stato approvato il regolamento Tari che disciplina tariffe, agevolazioni, riduzioni e altri aspetti più particolari del tributo.