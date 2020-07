Cambia il senso di marcia in Piazza Catuma

Cambia il senso di marcia di piazza Vittorio Emanuele II, dovendo chiudere alcuni tratti della stessa durante l’attivazione della ZTL, al fine di consentire ai ristoratori di operare in sicurezza cercando di non arrecare disagi ai residenti del centro storico, il Comune di Andria ha istituito dunque su piazza Vittorio Emanuele II:

– l’inversione dell’attuale senso unico di marcia;

– il doppio senso di marcia, sul tratto di piazza Vittorio Emanuele II compreso tra via Vaglio e via Porta Castello;

– l’obbligo di andare diritto ai veicoli provenienti da via C. Troia;

Viene inoltre istituita la chiusura al traffico veicolare, durante l’attivazione della ZTL e sino al 31 ottobre 2020 di:

– piazza Vittorio Emanuele II (eccetto ingresso e uscita passi carrabili autorizzati) sui tratti: via De Anellis e via Carlo Troia; via Carlo Troia e via Porta Castello;

– via Carlo Troia (eccetto residenti su detta via).

Con ordinanze nn. 234 e 236 del 17 luglio 2020, è stato anche istituito, sino al 31/10/2020: il divieto di fermata e sosta, a tutti i veicoli su piazza Vittorio Emanuele II n. 4 e n. 34, per l’occupazione di suolo pubblico autorizzate dal Settore Sviluppo Economico, antistante le attività commerciali del dehors Bar Centrale e del dehors Turacciolo.