Carlo Zingarelli replica ai ragazzi di Gioventù Nazionale: «Iniziativa non autorizzata»

Non è stata gradita, dal dirigente scolastico della scuola primaria Paolo Borsellino (ottavo c.d. Rosmini), la modalità con cui Gioventù Nazionale Andria ha voluto commemorare il giudice ucciso dalla mafia il 19 luglio di 28 anni fa. Carlo Zingarelli replica così alla nota a firma del movimento politico andriese:

«In un articolo apparso ieri su AndriaLive, questa scuola ha appreso che nella nottata tra sabato e domenica 19 luglio, in occasione del 28° anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, un movimento politico giovanile, denominato “Gioventù nazionale”, ha utilizzato i cancelli di ingresso del nostro edifico intitolato al magistrato, per affiggere uno striscione con la dicitura “Paolo vive!” associato al simbolo del movimento. Di questa affissione è stata ottenuta una foto non autorizzata inserita nell’articolo che avete pubblicato.



Pur onorando la memoria del compianto magistrato, questa istituzione scolastica si dissocia dalle modalità utilizzate dal movimento, perpetrate senza alcuna autorizzazione da parte della scrivente ed appropriandosi in modo furtivo dell’immagine della nostra scuola per finalità non squisitamente commemorative, ma evidentemente propagandistiche e partitiche.

Questa scuola si dissocia da ogni forma di strumentalizzazione politica, a prescindere dalla valenza del messaggio esibito, proprio perché nella scuola si insegna che il valore della legalità è un patrimonio comune ed è per questo che degli uomini coraggiosi hanno dato la loro vita.

Qualunque tipo di manifestazione che coinvolga la scuola - conclude il dirigente scolastico Carlo Zingarelli -, deve essere realizzata nell’ambito della legalità, attraverso un’opportuna compartecipazione e con la necessaria autorizzazione».