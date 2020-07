Covid19, oggi zero casi e zero decessi

Anche oggi in Puglia - su 2508 test - non sono stati registrati nuovi casi positivi di Coronavirus e non c’è stato nessun decesso.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 218910 test; 3948 sono i pazienti guariti.

In tutto 60 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.556, così suddivisi: 1.497 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database); 382 nella Provincia di Bat; 669 nella Provincia di Brindisi (un caso precedentemente attribuito nel database alla Lombardia è stato attribuito alla provincia di Brindisi); 1.171 nella Provincia di Foggia; 527 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico regionale odierno è disponibile cliccando qui.