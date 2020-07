Niente cassa integrazione e nessuna certezza sul ritorno al lavoro

Ora più che mai si sta avendo la dimostrazione di quanto la nostra burocrazia vada alleggerita, perché con le conseguenze della pandemia non c’è più tempo di attenderla. Il Covid sta infatti portando con sé non solo strascichi a livello sanitario, ma anche economico, con centinaia di migliaia di lavoratori che hanno dovuto fermarsi in attesa di poter riprendere le proprie attività, purtroppo anche nella nostra città.

I problemi principali si riferiscono ai mancati pagamenti della cassa integrazione. Fino a sole due settimane fa i media denunciavano la mancata erogazione di questo ammortizzatore sociale per 2 milioni di lavoratori. Nell’ultimo periodo la situazione pare essere migliorata, tuttavia ci sono ancora molti dipendenti che attendono invano una risposta positiva, oltre a diverse domande che l’INPS deve ancora prendere in considerazione.

La situazione più grave riguarda il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), che rappresenta il 25% dei 2 milioni e che ritiene insufficienti i fondi destinati dal governo. Di conseguenza, se le aziende non ricevono i soldi necessari, questi ultimi non possono essere distribuiti in equa misura a tutti i professionisti del settore. Il risultato è che buona parte di essi aspettano il pagamento della cassa integrazione del mese di aprile, nonostante siamo a fine luglio. Un quadro inaccettabile che rischia di compromettere un benessere economico-sociale già molto precario.

Questa fase di stallo non può far altro che provocare la rabbia e la delusione dei cittadini. Alcuni di loro decidono di scendere in piazza per manifestare e far sentire la propria voce di dolore; altri, in preda allo sconforto, si affidano alle preghiere e alla buona sorte per uscire da un tunnel la cui luce non è mai stata così lontana e sbiadita. I numeri confermano questa crisi potenzialmente disastrosa, e il Mezzogiorno potrebbe essere maggiormente colpito. Nel 2019 si contavano già due milioni di individui in condizioni di povertà assoluta e questo numero è inesorabilmente destinato a crescere. Numerose sono le famiglie che si affidano alle organizzazioni di contrasto alla povertà o che operano in situazioni di emergenza perché non sono più in grado di permettersi sostentamenti in modo autonomo. Inoltre sono tante le storie di persone che lasciano una ferita sociale difficile da ricucire: genitori che non sanno quali scuse raccontare ai propri figli sul perché dei piatti vuoti; giovani che erano tornati in Italia per restare e che non si sentono più i benvenuti; cittadini che non hanno una rete familiare a cui chiedere aiuto e che temono di non potersi più permettere una casa.

La paura più grande è che non si sia ancora toccato il fondo e che questo sia solo il principio di un lungo declino.

Infatti la cassa integrazione, prima o poi, arriverà (per coloro che ancora attendono), ma avrà anche una fine. A riguardo però ci sono tanti interrogativi e tanti dubbi. In questo momento non ci sono garanzie e non si sa quanti lavoratori torneranno a ricoprire il loro posto di lavoro. Quante aziende chiuderanno nei mesi successivi, quando i rubinetti delle casse integrazioni si chiuderanno? Quanti nuovi disoccupati resteranno per strada?

Tra qualche mese, la prova del 9... Solo allora, tra settembre e ottobre, si potranno riconoscere i nuovi poveri e si faranno realmente i conti con una pandemia che sta togliendo il fiato e sta cancellando i sogni e le speranze di molti.