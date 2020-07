Organizzare eventi ad Andria è impresa im-possibile

Quest’oggi ci occupiamo del Progetto “Hinterland”: uno dei 33 progetti vincitori del bando “Periferie al centro” finanziato dalla Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e progetto PIIIL Cultura.

Vincenzo Losito, co-ideatore del progetto vincitore su Andria-Fasano, dell’Ass. Culturale Equilibrio Dinamico , porta ad Andria parte del progetto per realizzare, dal 13 al 18 luglio, e realizza attività laboratoriali, talk e performance live. Vengono scelti come luoghi per la realizzazione degli eventi l’Officina San Domenico e il Museo Diocesano San Riccardo.

Il progetto sarebbe dovuto partire prima della pandemia. Il covid-19 ha evidentemente congelato le attività che si sono realizzate successivamente e con una rimodulazione resa necessaria dalle disposizioni relative al contenimento del contagio.

Fin qui nulla di nuovo se non fosse che il progetto, nella parte che ha visto la realizzazione di eventi presso l’Officina San Domenico, si è misurato con degli intoppi dovuti a lungaggini burocratiche e disguidi tecnici che si sarebbero potuti evitare.

All’Officina si attivava l’allarme di sicurezza ogni 5 minuti, ragion per cui, l’organizzazione ha allertato gli uffici comunali di competenza. In realtà, tale problematica atavica era già stata presentata agli uffici comunali prima che l’organizzazione occupasse temporaneamente lo spazio comunale. Nonostante il preavviso, sin dal primo giorno di attività l’allarme ha continuato ad attivarsi – garantendo l’intervento tempestivo dell'Azienda di sorveglianza, allertata ogni qual volta si attivava l’allarme – nel contempo gli uffici comunali non hanno risolto il problema. Equilibrio Dinamico ha svolto i laboratori teatrali nel caos dei rumori dell’impianto d’allarme impazzito mentre, quasi per un caso fortuito, il giorno dello spettacolo (sabato 18 luglio) l’allarme ha cessato di disturbare.

Alla problematica di ordine tecnico-logistico si somma quella del disbrigo di pratiche burocratiche e relative lungaggini che, tutt’ora, scoraggiano l’organizzazione a proporre eventi che si avvalgano del patrocinio comunale.

«La nostra associazione – commenta Vincenzo Losito - ha sostenuto spese per circa un migliaio di euro tra Siae, occupazione suolo pubblico, richiesta di agibilità a pubblico spettacolo, affitto dell’ Officina San Domenico, etc.». Costi sostenuti per realizzare un evento ad Andria e che per motivi di distanziamento sociale poteva ospitare un massimo di 50 persone. L’incasso realizzato (ingresso stabilito ad euro 5) non ha nemmeno coperto le spese. Poco male per un progetto finanziato ma che comunque scoraggia chiunque voglia investire nella propria città cercando una collaborazione con l’Ente pubblico che, così facendo, disincentiva future progettualità esecutive. L’associazione di cui faccio parte e ricopro la Vice presidenza, la scorsa estate ha organizzato il Cinema all’aperto, tutto solo per amore nei confronti di Andria,

seppur creditore di più di 5mila euro per somme relative ad attività svolte anche nel 2016.

Il mio invito, oggi, è rivolto a tutti coloro che si propongono alla guida della città affinché possano incentivare le politiche giovanili, prendersi cura delle politiche culturali per un vero rilancio della città. Comprendo il disagio delle casse comunali che soffrono la situazione di pre-dissesto, ma in questo deserto culturale che stiamo attraversando non comprendo la mancata lungimiranza di chi amministra la cosa pubblica, nell’approfittare benevolmente delle iniziative che arrivano in città e che contano delle sole forze delle realtà associazionistiche. Auspico, dunque, una rinascita e un fermento culturale e sociale in grado di ridare ad Andria il giusto peso che merita in termini di attrattore culturale e di spettacolo».