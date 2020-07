Castel del Monte: max 28 visitatori per fascia oraria

La Direzione Regionale Musei Puglia e la Direzione di Castel del Monte comunicano che, al fine di far fruire a un numero sempre maggiore di visitatori il Sito e nel l'ottica della ripresa graduale e in sicurezza delle attività a seguito dell'emergenza da Covid-19, a partire da sabato 25 luglio e fino a nuova comunicazione, si è stabilito di aumentare il numero massimo di visitatori consentito fino a 28 persone per ogni fascia oraria, incrementando in tal modo di 90 unità il numero dei visitatori totali nell'arco di ogni giornata.

Restano invariate le modalità di prenotazione e di visita preannunciate.