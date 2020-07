Paesaggi umani e spirituali 2020

«Dopo il grande successo riscosso nel 2019, anche quest’anno la parrocchia San Luigi a Castel del Monte ha ideato ed organizzato una serie di eventi, nel periodo estivo, che ci permetteranno di stare insieme, di sorridere ma anche che ci daranno degli importanti spunti di riflessione. Ciò che resta invariato, rispetto al Programma “Paesaggi umani e spirituali” del 2019 è l’obiettivo: costruire una comunità fondata su valori condivisi di accoglienza e solidarietà, integrando le vicende umane con un percorso spirituale, per realizzare un paesaggio nuovo, di grande armonia - commenta don Riccardo Agresti -. Il tempo trascorso, con il suo carico di sofferenze e privazioni, ci ha cambiati, perché ci ha insegnato a guardare vicino, a non sciupare, ad apprezzare ciò che abbiamo ricevuto come dono, a cominciare dalla nostra libertà e dalle nostre relazioni affettive, alle quali abbiamo dovuto rinunciare per un lungo periodo di tempo, chiusi nelle nostre case».

Giannicola Sinisi, referente del Consiglio Pastorale Parrocchiale della parrocchia San Luigi a Castel del Monte: «Dovevamo tornare con un progetto culturale di integrazione, e dal forte messaggio sociale e spirituale, simile ma diverso da quello dell’anno passato, con minori disponibilità finanziarie, ma più grandi ambizioni. Abbiamo chiesto il sostegno della più importante istituzione musicale del Mezzogiorno d’Italia, con un prestigio internazionale che non ha eguali, la Fondazione del Teatro Petruzzelli di Bari, che porterà il suo straordinario repertorio musicale con la sua orchestra al completo, di 60 elementi, per la prima volta di nuovo insieme dopo mesi di “segregazione sociale".

Ancora la musica, questa volta da Altamura, con la sua grande tradizione musicale ispirata a Saverio Mercadante, con il quartetto che porta il suo nome, che eseguirà un programma di musiche da film, per ricordare Ennio Morricone, e rinsaldare il legame tra Nino Rota, indimenticabile direttore del Conservatorio di Bari, le sue musiche, e Castel del Monte, insieme ad altri grandi compositori del cinema internazionale».

«Dopo ancora saremo presi per mano per un viaggio immaginario, in compensazione dei viaggi ai quali abbiamo rinunciato: per mare con Sebastiano Somma, nell’assurdità della guerra con Massimo Giordano, nel Paradiso di Dante con Beppe Fanfani. Quest’ultima rappresentazione, in particolare, ci preparerà, con il commento alla Preghiera alla Vergine di San Bernardo, all’evento religioso più importante di agosto, dedicato alla Madonna del Monte, mostrandoci aspetti inusuali e profondi di quei versi celesti. Sarà sempre il teatro a chiudere anche questa stagione, con i protagonisti del progetto “Senza sbarre” che ancora una volta si cimentano, guidati da Franco Ferrante, in una piece teatrale, frutto del loro impegno nel laboratorio teatrale, che è servito a loro per imparare un modo nuovo e diverso di stare insieme; ma servirà molto anche ad una comunità, già più accogliente, per riflettere su come il Signore mette un po’ di buono e di bello dappertutto» - commenta don Riccardo Agresti

«Abbiamo creduto ad un maggiore bisogno di leggerezza e di felicità in questa difficile stagione della nostra esistenza; e confidiamo nel sostegno e nella intelligenza di tanti che, nel rispetto delle regole di questa epoca, saranno capaci di esserci vicini» - aggiunge Giannicola Sinisi.

«Ci auguriamo che questa serie di eventi che abbiamo ideato e che vi stiamo proponendo, siano di vostro gradimento e di essere in tanti a sostenere con la partecipazione questo programma. Soprattutto ci auguriamo di essere sempre più una Comunità Parrocchiale che, seppur nella sua unicità, possa essere d’esempio per le altre nell’accogliere dei fratelli con le loro fragilità».

Il programma:



Per info e/o biglietti chiamare il 331-2491530 oppure rivolgervi presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte o la Grande Masseria San Vittore”.

Venerdì 31 Luglio 2020 - ore 20.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DEL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI

Martedì 4 Agosto 2020 - ore 20.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte LE COLONNE SONORE DEL CINEMA ITALIANO con il QUARTETTO SAVERIO MERCADANTE

Venerdì 14 Agosto 2020 - ore 19.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte “CON MARIA SULLE ORME DI CRISTO” Veglia Mariana in preparazione alla Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Venerdì 14 Agosto 2020 - ore 20.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte “IL VECCHIO E IL MARE” di Ernest Hemingway con Sebastiano Somma



Lunedì 17 Agosto 2020 - ore 20.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte “LA GUERRA DI ROCCO” di Giovanni Delle Donne e Massimo Giordano diretto e interpretato da Massimo Giordano



Giovedì 20 Agosto 2020 - ore 20.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte XXXIII CANTO DEL PARADISO E LA PREGHIERA di Giuseppe Fanfani



Domenica 23 Agosto 2020 - ore 19.00 presso C.da Madonna della Quercia FESTA DELLA MADONNA DELLA QUERCIA Celebrazione Eucaristica



Venerdì 28 Agosto 2020 presso la Masseria San Vittore Spettacolo Teatrale "LACRIME DE CRISTE" - U ciucciariedde de Riccardo a cura di Franco Ferrante e con la partecipazione dei ragazzi del progetto “SENZA SBARRE”



Domenica 30 Agosto 2020 - ore 19.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte FESTA DI SANTA MARIA AL MONTE Celebrazione Eucaristica