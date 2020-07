Andria avrà un monumento dedicato alle vittime della strage ferroviaria del 2016

È stata adottata con deliberazione del Commissario straordinario, dott. Tufariello, la decisione di intitolare un monumento all’interno del parco “IV novembre” alle vittime della strage ferroviaria di luglio 2016.

La scelta della gestione commissariale deriva dalla condivisione delle motivazioni dell’associazione “Mogli Medici Italiani” che protocollò l’istanza di richiesta il 31 ottobre del 2018.

Il monumento, la cui realizzazione sarà a totale carico dell’associazione proponente, sarà formato da una lastra in pietra poggiata sul prato su cui sarà incisa una frase e da una struttura in pietra di dimensione 45x160 cm e alta 100 cm a ricordare le “corde di un’arpa tragicamente spezzate” dall’incidente.

Un monumento dovuto in una città che ha pagato un caro prezzo in termini di vite in quella strage che ha segnato l’intera comunità.