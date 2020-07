Un grandissimo successo per la prima edizione del raduno nazionale del Vespa Club Andria “A spasso sulle Murge”. Superata la già rosea previsione dei giorni scorsi con la presenza, domenica 26 luglio, di 500 vespisti provenienti da diverse regioni dello stivale. I più distanti sono arrivati ad Andria da Vicenza. Appassionati della due ruote sono arrivati nella città federiciana anche da Porto S. Elpidio e San Salvo. Rappresentate tutte le province pugliesi. Vespisti provenienti anche dalla Campania, Molise e Basilicata.

Nonostante l'emergenza sanitaria ancora in atto, il raduno andriese è stato uno dei pochissimi eventi di portata nazionale realizzati e inseriti nel "Vespa Club Italia".

Piazza Catuma ha accolto il raduno degli appassionati della due ruote su invito del club andriese guidato dal suo presidente, Carlo Del Mastro e dal suo vice Savino Matera. Ad appena due anni dalla sua costituzione insieme a diversi associati è stata messa su un’edizione ben riuscita che ha visto sfilare colori e modelli davvero unici di uno dei simboli del “made in Italy” che resiste nel tempo ed è tra i più invidiati e imitati in tutto il mondo.

Ad animare il raduno lo showman Sabino Matera accompagnato dalla musica del Dj Vincenzo Lullo. Ai vespisti è giunto anche il saluto dell'attore andriese Riccardo Scamarcio, presente in piazza.



Dopo la benedizione dei caschi da parte di don Mimmo Francavilla, l’allegro serpentone di vespisti ha girato per le vie della città per poi dirigersi presso i sentieri murgiani con una sosta aperitivo all'agriturismo "Sei Carri". La feste è poi proseguita con un pranzo conviviale in una sala ubicata nel borgo di Montegrosso dove c’è stato anche il sorteggio di numerosi premi messi in palio dagli sponsor dell’evento. Tra i premi estratti anche una bici elettrica aggiudicata da una vespista di Noci.

Sentiti ringraziamenti sono stati rivolti dall'organizzazione all'Amministrazione commissariale del Comune di Andria, alla Questura di Bari, al Commissariato, alla Provincia Bat, all'ANAS, al Nucleo Volontario Città di Andria, all'Associazione Nazionale Carabinieri ed alla Confraternita Misericordia.

Il boom di consensi positivi per l’edizione 2020 fa già scaldare i motori per una nuova edizione che, siamo certi, non deluderà gli appassionati della vespa, dell’odore di benzina, delle gite in due, dei grandi sogni e del senso di libertà di chi “Una vespa è per sempre!”