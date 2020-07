Al via le istanze per il fondo straordinario per i canoni e i servizi per l'edilizia residenziale

Coratella: «No ad una nuova discarica»

«Le questioni ambientali in città, sono estremamente sentite perché intimamente legate alla salute di ognuno di noi. In queste ore abbiamo nuovamente richiesto all’ARPA, notizie in merito alla situazione della discarica di Andria chiusa dal 2017 ed ancora non messa in sicurezza.