Imparare dal Vento (in inglese: Learning From The Wind) è il titolo del cortometraggio regista andriese della casa di produzione inglese Great Guns, e Sofia Rivolta, anche lei regista di base a Londra presentato qualche settimana fa. Questo corto si allaccia ai mesi appena trascorsi e segue la quarantena di due adolescenti (interpretati dai due fratelli dei registi) che, separati a causa dell’emergenza Covid-19, intraprendono un percorso di conoscenza di se stessi e dell’altro. Il film – per metà girato in Puglia e per metà in Lombardia – è stato interamente realizzato durante la fase 1 del Lockdown e nel rispetto del decreto governativo dell’8 Marzo 2020.

Il lavoro di Federico è stato premiato al Festival Internazionale di Cannes con il premio d’argento della categoria “young director” per giovani registi under 30.

Riconoscimenti come questi non possono far altro che renderci, come comunità, orgogliosi dei nostri talenti.