Al Liceo Scientifico autorizzato il percorso “Biologia con curvatura biomedica"

Il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione, con Decreto Dirigenziale prot. n. 893 del 27 luglio 2020, tra i 23 licei in cui attuare, a partire dall’a.s. 2020/21, il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.

Si tratta di un percorso innovativo e sperimentale di durata triennale che prevede l’introduzione della disciplina Biologia con indirizzo biomedico. La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: già dal terzo anno, gli studenti avranno la possibilità di acquisire specifiche competenze in campo biologico, grazie anche a pratiche di laboratorio mirate, e, nello stesso tempo, di approfondire contenuti in vista dell’accesso agli studi universitari di ambito chimico-biologico e medico-sanitario.

Il monte annuale sarà di 50 ore, di cui 40 presso i laboratori dell’istituto (sia con docenti sia con medici esperti) e 10 ore – in modalità Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex Alternanza scuola-lavoro) - presso le strutture individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciali.

Il Liceo Nuzzi è da sempre impegnato nel proporre ai suoi studenti un’offerta formativa con un forte taglio scientifico, grazie anche alle collaborazioni con le Università e gli enti locali. Molti allievi del Nuzzi si iscrivono con successo alla facoltà di medicina, superando brillantemente i test d’ingresso, nonché alle facoltà sanitarie, e si impegnano in attività extracurricolari diapprofondimento di tematiche legate al mondo della medicina. Per questo, se già nelle precedenti esperienze di Alternanza scuola-lavoro era stata messa a punto e realizzata un’offerta formativa orientata verso studi medici e veterinari, laboratori di analisi e l’ASL, a partire dall’anno scolastico 2019/20 si è proceduto a una ristrutturazione dei Pcto, secondo le nuove Linee guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145); sono stati pertanto organizzati percorsi ad hoc e mirati all’ambito socio-sanitario con valore orientativo, ma soprattutto esperienziale.

Proprio queste considerazioni hanno spinto la Dirigente, prof.ssa Nicoletta Ruggiero, a proporre la candidatura del Liceo per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, in collaborazione con gli Ordini dei Medici provinciali di riferimento. Un bel traguardo quello raggiunto, non solo per la scuola, ma per la città tutta.