La provincia Bat cerca un immobile da adibire a istituto scolastico

Con un avviso pubblicato il 24 luglio scorso e avente scadenza il 10 agosto prossimo la provincia Bat cerca un immobile da condurre in locazione e da adibire ad istituto scolastico.

L’edificio ricercato deve essere situato nel comune di Andria ed essere già costruito all’atto della partecipazione alla presente selezione ed essere di nuova costruzione oppure ristrutturato in condizioni assimilabili al nuovo ed idoneo o potenzialmente idoneo alla destinazione d’uso “aule scolastiche” sotto il profilo tecnico-edilizio-urbanistico, logistico, tecnologico, impiantistico, strutturale e dei materiali. L’immobile si deve trovare in zona centrale o semicentrale, ben collegata e servita dai principali mezzi pubblici urbani.

Inoltre, la superficie complessiva, al netto delle murature, dovrà essere maggiore o uguale a mq. 2500 circa contenente:

17 ambienti della superficie maggiore o uguale a mq. 40 circa ciascuno da adibire ad uso aule didattiche;

1 ambiente da adibire a sala docenti della superficie maggiore o uguale a mq. 20 circa; - n. 1 ambiente da adibire ad aule didattiche da destinare a studenti disabili della superficie maggiore o uguale a mq. 40 circa;

14 ambienti della superficie maggiore o uguale a mq. 40 circa ciascuno da adibire a laboratori didattici;

2 ambienti da adibire ad uffici della superficie maggiore o uguale a mq. 20 circa ciascuno;

vani accessori (spazi di collegamento orizzontale e verticale ad uso esclusivo), spazi di servizio, servizi igienici adeguati alla popolazione scolastica ospitata di circa 350 unità tra studenti, docenti e personale ausiliario.

Non è dato sapere per quale istituto la provincia cerchi detto immobile. Intanto, notiamo che l’avviso è stato pubblicato in piena estate e dalla data di pubblicazione a quella di scadenza della presentazione delle domande c’è un breve lasso di tempo pari a 10 giorni lavorativi. Evidentemente è impellente la necessità di cercare aule in vista del nuovo anno scolastico.