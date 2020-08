Settore Finanziario, Tufariello: «Grazie alla dott.ssa Fornelli e buon lavoro al nuovo dirigente»

«In concomitanza con il passaggio di consegne nella direzione del Settore Finanziario del Comune di Andria, nel dare il benvenuto all’ottimo e valente nuovo dirigente del Comune di Triggiano, dott. Panunzio, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ed apprezzamento alla dott.ssa Fornelli per l’egregio lavoro svolto nella conduzione di un ufficio, che è strategico per le sorti del Comune. Nel momento, forse storicamente tra i più delicati per Andria, l’ufficio finanziario ed, in primis, il suo dirigente, dott.ssa Fornelli, hanno accompagnato la gestione commissariale in un lungo e delicato percorso, avviato con la deliberazione del piano di riequilibrio economico finanziario e successivamente scandito da una serie infinita di adempimenti: il rispetto dei vincoli fissati nel piano, la gestione dei pagamenti dei creditori a valere sul Fondo di Rotazione, la gestione dei flussi di cassa resi esigui, oltre che dalla endemica e diffusa evasione tributaria, anche dello stato di emergenza Covid tutt’ora in corso.

Tra mille difficoltà, la dott.ssa Fornelli, sapientemente coadiuvata dal sub commissario dott. Pedone, ha egregiamente impostato e portato alla tempestiva adozione gli atti dell’esercizio finanziario corrente e del triennio, il D.U.P., il bilancio di Previsione, il rendiconto di gestione. Incisiva l’azione dirigenziale anche nell’organizzazione del personale dell’ufficio, di quello tributi in particolare con la relativa informatizzazione e di quello del controllo analogo sulle partecipate.

Nell’esprimere il personale rammarico di questa Amministrazione per la prematura interruzione di un rapporto professionale di grande prestigio ed utilità per l’Ente, auguro alla dott.ssa Fornelli un prosieguo di carriera che ne valorizzi le competenze e le capacità, scusandomi al contempo con la cittadinanza per qualche momentaneo disservizio derivante dall’ennesimo cambio di governance dell’ufficio finanziario».