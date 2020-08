Festa di San Riccardo, Montaruli: «Decisione diocesi non inficia commercio e luna park»

I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della città di Andria si avvicinano e cresce l’attesa delle Associazioni di Categoria di sapere come sarà la Festa tradizionale che mai prima d’ora ha visto ridimensionamenti e limitazioni. Il Presidente Unibat, Coordinatore CasAmbulanti Savino Montaruli è intervenuto precisando: «Le decisioni della Diocesi sulle modalità di svolgimento delle celebrazioni religiose collegate alla Festa Patronale della città di Andria sono indipendenti ed autonome quindi non possono condizionare lo svolgimento della Festa Commerciale e del Luna Park.

Queste ultime Manifestazioni sono eventi inclusi nel Piano comunale del Commercio e previste in calendario quindi non possono essere soppresse in quanto espressamente previste dai vigenti D.P.C.M. del Governo, nel rispetto delle linee guida della Regione Puglia, in sicurezza e precauzione. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la convocazione da parte della gestione commissariale, nonostante le richieste mie e dell’amico, collega Ermanno Bellucci per AGIS ANESV – Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti.

Spero che quest’indifferenza rispetto ad una situazione drammatica che sta colpendo sia gli Ambulanti fieristi e specializzati in Feste Patronali sia la Categoria dello Spettacolo Viaggiante non nasconda sorprese dell’ultim’ora o addirittura “condizionamenti “ esterni che nulla hanno a che fare con la storia, la tradizione, il rispetto della legge. Nei prossimi giorni, in assenza di una risposta e di riscontro, gli F24 che questi Imprenditori non potranno pagare ad agosto ed a settembre saranno consegnati non solo al Prefetto ma anche al Commissario Prefettizio della città di Andria ed a tutti quei Sindaci che ancora oggi fanno finta di nulla e declinano la loro responsabilità rispetto a qualcosa imposto loro per legge» ha concluso Montaruli.