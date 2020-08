Indicazioni della Diocesi per la festa dei Santi Patroni: Madonna dei Miracoli e S. Riccardo

Per motivi contingenti legati all’attuale situazione nazionale della pandemia, tre tradizionali processioni previste per la Festa Patronale: il trasferimento della statua della Vergine presso il Santuario della Madonna dei Miracoli; il rientro della statua presso la Cattedrale e la processione cittadina della domenica con i simulacri dei Santi Patroni, quest’anno non potranno svolgersi.

Per solennizzare comunque la festa annuale dei Ss. Patroni, d’intesa con i Canonici della Cattedrale, la nostra diocesi ha stabilito quanto segue:

Dal 31 agosto al 15 settembre (esclusi il sabato e la domenica) nella chiesa Cattedrale alle ore 21.00, si terranno incontri di preghiera mariani animati dalle varie comunità parrocchiali. I Parroci possono indicare a Don Gianni Agresti i giorni in cui saranno presenti le proprie comunità.

16-17-18 settembre, ore 20.00, Triduo presieduto dal Vescovo.

Festa patronale

Sabato 19 settembre, ore 20, celebrazione eucaristica.

Domenica 20 settembre, le Ss. Messe saranno celebrate secondo il seguente orario:

ore 7.00; 8.00; 9.00; 10,00; 11.30.

Alle ore 20, solenne pontificale presieduto da Mons. Vescovo con la concelebrazione di tutti presbiteri.

Lunedì 21 settembre, giornata di ringraziamento, con la celebrazione di Ss. Messe: ore 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00.

Alle ore 19,00, presso il cortile dell’Oratorio Salesiano, S. Messa con il rito delle ordinazioni presbiterali di don Domenico Evangelista, don Michele Leonetti e don Alessandro Tesse.

Inoltre, il 5 settembre, presso la chiesa Cattedrale, alle ore 19.30, sarà celebrata la Messa di suffragio per S.E.R. Mons. Raffaele Calabro in occasione del III anniversario della morte.