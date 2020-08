Trani, incidente sul lavoro. Grave operaio Amiu trasferito d'urgenza al Bonomo

Nel corso delle operazioni di raccolta dei rifiuti questa mattina si è verificato intorno alle ore 5,00 un incidente in cui è rimasto coinvolto un lavoratore in servizio presso Amiu S.p.A. L'episodio si è registrato in Corso Regina Elena presso la chiesa di Santa Chiara: i primi a prestare soccorso al lavoratore sono stati i suoi colleghi impegnati con lui nelle operazioni di svuotamento dei contenitori dei rifiuti che hanno prontamente contattato i sanitari del 118 giunti sul posto.

Il lavoratore è attualmente ricoverato presso l'Ospedale Bonomo di Andria. Tra i primi a raggiungere la struttura sanitaria della Asl Bt l'Amministratore Unico di Amiu S.p.A. Ing. Gaetano Nacci che congiuntamente al personale aziendale sta fornendo massima collaborazione alle autorità competenti per fare chiarezza e ricostruire la dinamica dell'incidente. In queste ore di apprensione l'azienda esprime massima vicinanza al lavoratore coinvolto nell'incidente ed alla sua famiglia.

Amiu S.p.A. informa la cittadinanza che a causa dell'episodio l'esecuzione dei servizi ordinari nella giornata di venerdì 14 agosto 2020 potrebbe subire rallentamenti dei quali ci scusiamo anticipatamente.