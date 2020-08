Patto per l'Inclusione Sociale, domande per l’avviso pubblico entro il 28 agosto

Al via il percorso di programmazione partecipata e condivisa ai fini della progettazione del PAIS (Avviso Pubblico 1/2019 PAIS – Patto per l’Inclusione Sociale) che si svilupperà secondo il seguente calendario:

01.09.2020, ore 16.00, Sala Consiliare, “La formazione Professionale”;

03.09.2020, ore 16.00, Sala Consiliare, “Il riconoscimento dell’Altro”;

08.09.2020, ore 16.00, Sala Consiliare, “Lo sguardo del Privato Sociale verso la Comunità”;

10.09.2020, ore 16.00, Sala Consiliare, “Azione di empowerment”.

Tutti gli Enti/ Organismi pubblici e privati del Terzo Settore operanti sul territorio in ambito sociale, educativo e sociosanitario, i rappresentanti politici della Comunità Cittadina, le parti sociali (Cisl – Cigl - Uil) i rappresentanti e gli operatori delle associazioni presenti sul territorio, sono invitati a partecipare.

In particolare gli Enti/ Organismi pubblici e del privato sociale che intendono partecipare ai singoli Tavoli Tematici, sono invitati, tramite i loro legali rappresentanti, a presentare apposita istanza – iscrizione e proposta progettuale, secondo lo schema reperibile sul sito istituzionale del Comune di Andria all’indirizzo: www.comune.andria.bt.it indicando il Tavolo Tematico di interesse ed il nominativo del delegato ed eventuale supplente incaricato a partecipare al detto tavolo. La modulistica, opportunamente compilata, dovrà essere trasmessa entro il 28.08.2020 a mezzo PEC al seguente indirizzo: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it

Nella richiesta di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente indicato il nominativo del delegato ed eventuale supplente designato per partecipare al tavolo di concertazione, nonché, l’indirizzo di posta elettronica alla quale dovranno essere inoltrate eventuali comunicazioni. Al termine della prima fase di partecipazione per la programmazione PAIS (Patto per l’inclusione sociale), l’Ambito provvederà a sottoscrivere con ciascun soggetto del Terzo Settore e della cittadinanza attiva partecipante, un “ Patto di Partecipazione”, al fine di regolare ed uniformare i rapporti di collaborazione . Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0883. 290605/0883.290620.