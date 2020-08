Un mondo lasciato alla deriva

Un riflessione seria e ragionata, quella che Nunzia Sgarra affida alle pagine del nostro giornale in una giornata particolare per il nostro pianeta.

«In occasione del giorno del debito ecologico, vorrei esprimere il mio pensiero, un grido d’allarme e far sentire la mia voce, solo nella speranza di smuovere anche solo qualche mente che leggerà questo mio scritto.

Gli uomini che lo governano si preoccupano dei loro interessi e del loro potere, le multinazionali si preoccupano dei loro profitti, i cittadini si preoccupano di lavorare e guadagnare.

Nessuno si preoccupa del fatto che arriverà la fine di questo sfruttamento e sarà la fine per tutti!

Noi siamo gli ospiti di questo pianeta, di queste nazioni, di queste città, e se non ce ne occuperemo e preoccuperemo, le cose andranno sempre peggio per noi, perché il sole continuerà a sorgere, la terra a girare e la luna a splendere, ma quando l’aria non sarà più respirabile e la terra non sarà più l’habitat giusto per la nostra specie, di tutti quei soldi non sapremo più che farcene, perché per noi sarà la fine.

Il problema sapete qual è?

Che probabilmente il tempo per cambierà le cose sta finendo o è già finito, molto presto ci pentiremo amaramente di non aver agito quando era il momento.

Ma la verità è che noi, pur essendo dotati di intelligenza come esseri umani, non usiamo la ragione quanto dovremmo.

Troppo spesso siamo ostili verso chi è diverso da noi, per colore di pelle, nazionalità, lingua, ma non solo per questo, talvolta si discrimina l'altro per molto meno, età, titolo di studio, classe sociale, estetica, sesso, fede, fede calcistica, colore politico, e tanti tanti altri futili motivi. Secondo voi, la nostra specie può dirsi evoluta o è rimasta nella preistoria...? Io dico la seconda.

Sappiate che o ci evolviamo tutti o non ci sarà futuro per nessuno!».