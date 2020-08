RIceviamo e pubblichiamo la nota dell'ing. Riccardo Ruotolo rivolta alla gestione commissariale del comune di Andria affinché possa intervenire per portare ordine su alcune piccole condizioni di trascuratezza in città: «Sono molte le “cose” che nella nostra città non funzionano e a soffrirne sono sempre i cittadini e l’economia che non decolla.

Mi permetto di porre alla sua attenzione, forse le cose più piccole che hanno bisogno di attenzione: le strisce pedonali per la sicurezza di noi tutti e il controllo della villa comunale per il decoro e il godimento di tutti.

Le strisce pedonali nella nostra città non vengono rinnovate da lungo tempo e sono diventate evanescenti. Oggi che la velocità dei mezzi è aumentata grazie ai dispositivi elettrici delle biciclette e ai monopattini che silenziosi a volte ti piombano addosso, dare la possibilità a chi li usa sconsideratamente di intravvedere la presenza delle strisce pedonali significa garantire un poco più di sicurezza ai pedoni. Tra poco apriranno le scuole e ci saranno anche le votazioni, per cui il rinnovo delle strisce pedonali assume primaria importanza a garanzia di una maggiore sicurezza per i bambini e per tutti noi: le foto che invio sono eloquenti, le strisce pedonali stanno scomparendo.

L’altra piccola “cosa” che desidero porre alla sua attenzione è il controllo della nostra villa comunale, grande polmone verde di primaria importanza per godimento di una passeggiata all’aria aperta. Constatare che al pomeriggio e fino a tarda sera, soprattutto il sabato e la domenica, le biciclette elettriche sfrecciano, i teli da mare sono stesi sull’erba, insieme alle sedie pieghevoli ed ai borsoni che servono anche per fare un pic-nic, i ragazzini giocano a palla sull’erba insieme ai piccoli cani sciolti, costatare che poi si lascano cadere le buste di plastica, le bottigliette, i tovaglioli ed altro, deturpa un bene che per la sua unicità e la sua funzione andrebbe salvaguardato a tutti costi.

Non credo sia difficile ed oneroso provvedere - conlcude la nota dell'ing. RIccardo Ruotolo -. Sono piccole cose. E’ questione di sensibilità e protezione della “cosa” pubblica».