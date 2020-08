Coronavirus: test sierologici volontari per il personale della scuola, qualcosa si muove

Sulla carta, dal 24 agosto sarebbero dovuti partire i test sierologici per docenti e personale della scuola, gratuiti e su base volontaria: infatti la misura di prevenzione, già inserita nell’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sarebbe da effettuarsi in tempo utile a partire dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, ma anche dopo per chi prenderà servizio a seguire.

Ma appunto, le cose stanno così sulla carta: ad Andria (e non solo) i docenti che si sono rivolti ai propri medici di base hanno avuto risposte perplesse. Ad oggi, infatti, nessun medico ha ricevuto il materiale necessario ad effettuare il test. La situazione potrebbe sbloccarsi presto: infatti «in Puglia le scorte sono state consegnate con qualche giorno di ritardo, ma fortunatamente da noi l’anno scolastico inizierà in maniera posticipata rispetto a quasi tutte le altre regioni», ha dichiarato Donato Monopoli, segretario regionale del sindacato Fimmg.

E se un docente, o più docenti, risultassero positivi? In Alto Adige, per esempio, in soli due giorni, sono state riscontrate oltre 100 positività. Le indicazioni ministeriali prevedono che, qualora il docente risultasse positivo al test sierologico, sarà sottoposto al test molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico. Se la positività fosse confermata, il docente dovrà rimanere in isolamento, come anche le persone con cui è venuto in contatto.

Anche a scuola iniziata, se a presentare i sintomi dell’infezione fosse un docente o un operatore scolastico, dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e allontanarsi in maniera autonoma dalla struttura scolastica. A quel punto la procedura sarà la stessa: dopo aver avvisato il medico di famiglia verrà sottoposto a tampone. In caso di esito positivo, verranno allertate tutte le persone venute in contatto con il paziente.



Stesso dicasi per gli studenti: secondo le linee guida, in caso di alunno con sintomi da infezione da Covid-19, il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, il referente chiama i genitori dell’alunno, il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un adulto con mascherina di protezione. I genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico e pediatra di famiglia. Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone. Se il tampone è positivo il referente scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto con l’alunno. Le aule saranno sanificate.

L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione ovvero dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore.

Insomma, tra test in ritardo, indicazioni che si susseguono (non sempre coerenti tra di loro) e timore per i numeri dei contagiati che sono tornati a crescere, il prossimo anno scolastico si apre avvolto da una cappa scura.