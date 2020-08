Il 10 giugno del 1940 anche Antonio era tra la folla degli andriesi che si era ammassata in piazza Catuma per ascoltare dagli altoparlanti Mussolini che annunciava l’entrata in guerra dell’Italia. In quei 6000 metri quadri circa si era assiepata una folla enorme e l’applauso che si scatenò all’annunzio fu sconvolgente. In quel momento valse l’assicurazione che sarebbe stata una passeggiata con qualche decina di morti e poi ricchezza per tutti. Antonio aveva da poco fatto trent’anni e in cuor suo si pensava fuori da ogni pericolo di richiamata alle armi. Ma le guerre sono imprevedibili, disse un maturo signore che faceva sfoggio della pipa davanti alla farmacia Porziotta vicino alla sede del fascio. Le guerre si sa come cominciano ma non si sa mai come finiscono, disse ricordando la prima guerra mondiale. Questa frase fece molta impressione ad Antonio e quella tranquillità sulla sua estraneità cominciò a vacillare. Aveva già due figli e un suo allontanamento dalla famiglia sarebbe stato un bel guaio. Così quasi ogni sera prese l’abitudine di affacciarsi a piazza Catuma e si fermava proprio in quel punto tra la sede del fascio e la farmacia per raccogliere notizie utili provenienti dal fronte della guerra. Intanto il medico, al quale si era rivolto per sapere se poteva fare qualcosa per evitare una richiamata, avendo egli già fatto il servizio militare, si sentì rispondere: c’è un metodo doloroso e uno piacevole: o tagliarti una mano o fare figli. Antonio sorrise e tornando a casa diede la buona novella alla moglie, la quale concordò che fare figli era molto più piacevole. E si misero di buzzo buono.

Noi siamo una generazione che la guerra non l’ha conosciuta e non riusciamo a capire il travaglio interiore che la paura suscitava.

Antonio faceva il calzolaio e quando il tempo era buono, anche d’inverno, usava mettersi fuori la porta della sua abitazione a lavorare, spesso accompagnato da qualche ragazzo che doveva imparare il mestiere. Verso sera chiudeva tutto e andava ad orecchiare in piazza e quindi tornava a casa per la cena frugale per tenere lo stomaco leggero per l’incombenza serale sia pure piacevole. Si fermarono solo nel 1944 quando ad Andria arrivarono gli inglesi e sembrava imminente la pace. Cinque figli tutti maschi fu il risultato di questa maratona amorosa. Per la verità la moglie voleva continuare non solo per il piacere in se ma perché almeno una figlia femmina poteva essere importante. Nella sua lungimiranza aveva intuito che alla vecchiaia poteva essere più utile una figlia femmina piuttosto che 5 figli maschi. Ma Antonio non ne volle sapere perché era convinto che sarebbero nati sempre maschi.

Intanto la moglie se la passava bene, indaffarata sicuramente ma tutto sommato felice di sentirsi circondata da tanti rampolli prima e poi da tanti ragazzi. Il problema era del marito che con quel poco che guadagnava facendo il calzolaio non riusciva a garantire il cibo e i vestiti per tutti. La prima cosa che fece fu mettersi d’accordo con un amico che aveva una masseria dove allevava molte galline. Ogni mattina gli portava le uova fresche che il calzolaio poi vendeva al dettaglio… a contrabbando. Questo per un verso dava delle soddisfazioni ma faceva anche perdere tempo perché spesso doveva lasciare le scarpe per andare a prendere le uova e la chiacchiera con le signore non mancava mai.

Fu allora che diede una svolta alla sua vita. Antonio aveva ripreso a frequentare piazza Catuma ma dalla parte opposta. In alcuni ambienti dell’episcopio svolgevano la loro funzione sociale l‘ACLI, l’associazione dei lavoratori cattolici, voluta fortemente dal vescovo Di Donna. Qui ebbe modo di conoscere tanta gente anche importante che lì si avvicendava per illustrare programmi comunali discutendoli con i destinatari. Sì perché a quei tempi, siamo negli anni sessanta e inizio settanta, il rapporto tra gli eletti e gli elettori continuava anche dopo le elezioni: il voto si guadagnava lavorando per cinque anni e si entrava in lista solo dopo una lunga gavetta e formazione. Qui Antonio conobbe un altro Antonio, quel Nicolamarino che all’epoca era anche segretario della DC oltre che animatore delle Acli. Il rapporto tra di loro si rafforzò grazie alla disponibilità di Nicolamarino ad aiutare l’omonimo a mandare i figli a scuola, scegliendo quelle immediatamente operative come l’istituto industriale o agrario o formazione professionale. Con questa preparazione e la loro intraprendenza fu facile poi trovare lavoro. Tutti e cinque riuscirono a sistemarsi dignitosamente e quindi ebbero anche la possibilità di fare dei buoni matrimoni.

Sembrava che tutto fosse rose e fiori tanto che Antonio aveva pensato a chiudere bottega e godersi gli ultimi anni di vita, quando una brutta malattia gli strappò la moglie. Normalmente è la donna a rimanere vedova non per caratteristiche naturali ma per condizioni sociali. Oltretutto anche da sola la donna riesce a sbrigarsela. Per l’uomo la situazione è più complicata perché non è abituato ad essere autonomo. Cucinare, rammendare, lavare non sono hobby che l’uomo pratica volentieri.

Nei primi mesi ci fu una gara tra i figli per aiutarlo a sopravvivere. Tuttavia quando si incontravano le nuore il tema della conversazione era sempre quello della collocazione del suocero. Ognuna aveva la famiglia, i figli a cui badare e anche i loro genitori che non potevano trascurare in favore del suocero. Allora non c’erano le badanti in giro e collocare il vecchietto in un asilo senile era un’onta per la famiglia. Infatti quando durante un pranzo alla casa di Antonio con tutti e cinque i figli e relative famiglie (ognuna delle nuore aveva preparato qualcosa) scoppiò il problema, i cinque figli furono compatti a escludere la soluzione del ricovero in una struttura assistenziale. Del loro parlare si accorse anche Antonio il quale si chiuse nel silenzio per tutto il pranzo. Fu alla fine che, capito che Antonio aveva compreso il loro stato di agitazione, un figlio chiese: “papà, tu che pensi?” E il padre lapidario e alquanto risentito rispose: “quando si è trattato di darvi da mangiare io non ho chiesto il vostro parere, anche ora non saprete il mio“. Inutile fu ogni tentativo di fargli aggiungere qualche altra parola. Nessuna decisione fu presa quel giorno e quando lo lasciarono solo cominciò per Antonio una lunga notte. Si passò in rassegna le poche foto che la moglie aveva raccolto in una scatola di scarpe, cominciò a girovagare per la casa accarezzando tutti gli oggetti che a fatica aveva acquistato con la moglie. Quando vide sul comò allineate, come le aveva lasciato la moglie, le foto dei matrimoni dei figli, Antonio pianse. Non gli importava tanto andare in una casa per vecchi, gli dava pena doversi separare da tutti quegli oggetti che, muti, raccontavano la sua vita. E tuttavia mantenne il suo dignitoso silenzio. Quella frase detta freddamente il giorno di quel maledetto pranzo sembrava un guanto di sfida lanciato verso tutti coloro che avevano beneficiato dei sacrifici di tutta la sua vita.

Un pomeriggio tre nuore si recarono insieme presso l’asilo senile di santa Maria Vetere. Quando il vostro narratore ha frequentato per ragioni d’ufficio quella struttura ha potuto constatare di persona l’amore con il quale gli anziani venivano curati. Le suore sono capaci di un cuore straordinario. Quando la superiora fece visitare i vari ambienti le tre nuore rimasero rinsaldate nel loro proposito ammirando la pulizia e il sorriso con il quale gli anziani le accoglievano. Furono aggiornate anche le altre due nuore e ognuna ne parlò al proprio marito. Sembrava che alla fine l’accordo fosse stato raggiunto. Ora bisognava comunicarlo ad Antonio.

Una sera decisero di andare tutti insieme a casa sua. La presero alla lontana parlando di difficoltà familiari e quant’altro. Antonio capì dove volevano andare a parare. Tutti parlavano, raccontavano le meraviglie dell’istituto, la bontà delle suore ecc., ma nessuno lo guardava. Forse avevano paura di incrociare i suoi occhi. Ma non sarebbe stato possibile perché Antonio aveva abbassato la testa. Per puro caso il figlio più piccolo scorse una lacrima apparire dagli occhi del padre, si alzò di scatto e disse alla moglie: “basta con tutte ste chiacchiere, se mi vuoi bene lo prendiamo noi e ce lo portiamo a casa”. A quel punto tutti i fratelli si sentirono mortificati e insieme decisero che sarebbe rimasto nella sua abitazione stabilendo che una donna sarebbe andato a fare le pulizie, ognuno dei figli avrebbe curato il vitto giornaliero e i figli sarebbero andati a dormire con il padre a turno. A quel punto il padre ancora in silenzio si alzò, si fece aiutare da un figlio a tirare l’ultimo tiretto del comò e sotto (ind u contrafunn) c’era una busta con dentro dei soldi: “ecco, sono i miei risparmi, li avresti divisi dopo la mia morte, ve li do ora perché il mio desiderio è stato sempre quello di vedervi felici”. Tutti quanti furono contenti della sorpresa e fecero festa ad Antonio, che visse i suoi ultimi anni tra le sue cose all’interno della sua storia.

Dedicato a tutti coloro che a ferragosto hanno lasciato soli i genitori per andare in ferie.

E dedicato a tutti coloro che nella fretta di disfarsi del comò dei genitori si sono negati il piacere di scoprire la sorpresa du contrafunn.