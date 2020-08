Mariagrazia Campione saluta la comunità della "Mariano-Fermi": «Con voi sono cresciuta tanto»

Una bella lettera, densa di emozioni e di riflessioni: è quella che Mariagrazia Campione, all'ultimo giorno di dirigenza dell'I.C. "Mariano-Fermi", rivolge a tutta la comunità scolastica. Dopo il sestennio andriese, per la dott.ssa Campione si aprono le porte dell'Istituto "Cifarelli-Santarella" di Corato.

«Carissimi,

oggi 31 agosto 2020 è il mio ultimo giorno di dirigenza scolastica nell’Istituto Comprensivo “A. Mariano – E. Fermi” e non potevo lasciarVi senza esprimere tutte le emozioni che sto vivendo in questo delicato momento della mia vita personale e professionale e soprattutto senza dirVi il mio sincero GRAZIE per la meravigliosa ed indimenticabile esperienza vissuta in questi anni nella nostra Scuola.

Dopo sei anni di dirigenza presso l’I.C. Mariano-Fermi di Andria, torno a Corato, nella mia città, per dirigere una nuova Comunità Scolastica, per vivere una nuova fase del mio percorso di vita, felice, contenta, sì, ma al contempo con un grande rammarico di lasciare la Scuola Mariano-Fermi, quella che sempre, sin dal primo giorno, ho sentito “Mia”, la “Mia Scuola”!

Gli anni vissuti in questa Scuola sono stati anni davvero formativi per il mio delicato e complesso incarico professionale, sono stati anni in cui sono cresciuta tanto professionalmente ma soprattutto umanamente.

A tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. Mariano-Fermi rivolgo il mio più sincero Grazie… Grazie per avermi accolta con grande entusiasmo e disponibilità sin dal primo giorno, Grazie per aver contribuito alla mia crescita professionale, Grazie per l’imprescindibile supporto costantemente datomi, Grazie per essermi stati accanto in questi anni, anche e soprattutto nei momenti più difficili, aiutandomi ad affrontare la complessità del ruolo dirigenziale… Grazie per aver costruito con me un meraviglioso percorso per i nostri alunni cercando di puntare costantemente al successo formativo di tutti e di ciascuno di loro, in un clima di inclusione, di serenità, di sinergia, di relazioni proficue, di rispetto reciproco, di stima e di grande collaborazione.

Un Grazie speciale alle docenti collaboratrici che mi hanno affiancata in questi anni, persone davvero preziose che, con abnegazione assoluta, sono state sempre al mio fianco, con competenza e professionalità.

Grazie ai meravigliosi docenti del mio staff, sempre disponibili e attenti, pronti a fornire il proprio contributo per il miglioramento e la crescita dell’Istituzione Scolastica.

Rivolgo con affetto il mio Grazie ai docenti responsabili di plesso, per il costante supporto al mio lavoro e per essere stati sempre importante punto di riferimento per gli alunni e le famiglie.

Grazie di cuore a tutti i docenti Funzione Strumentale, ai docenti referenti di progetto che tanto si sono prodigati per rendere sempre più efficaci le attività e i progetti educativi, che hanno offerto un contributo decisivo alla crescita della qualità dell’offerta formativa di questa Scuola.

Saluto con grande affetto tutti i docenti con i quali ho condiviso esperienze ed emozioni significative, sia sotto il profilo umano, che professionale. A ciascuno di loro, rivolgo il mio Grazie… Grazie per la grande professionalità mostrata nel lavoro quotidiano e per la disponibilità sempre offerta e concretizzata nel portare avanti i percorsi di innovazione proposti e i processi di cambiamento che stanno attraversando il mondo della Scuola.

Un Grazie affettuoso va ad una persona speciale, alla Dsga della Scuola, perché con il suo prezioso supporto, il suo professionale e trasparente apporto collaborativo, rappresenta una preziosa risorsa per la crescita e il miglioramento continuo della Scuola. Grazie di tutto!

Esprimo una profonda gratitudine verso tutto il Personale ATA, per avermi costantemente supportata nel portare avanti i processi organizzativi del servizio scolastico e per il prezioso contributo dato alla crescita della nostra Comunità Scolastica.

Un caloroso Grazie va alle famiglie degli alunni per la collaborazione che sempre hanno dato alla Scuola creando delle belle sinergie e cercando Insieme le migliori strategie per la serena crescita dei nostri alunni. Grazie per essere state sempre pronte e disponibili ad accogliere le nostre proposte formative in un clima di positività e di benessere.

Saluto caramente i colleghi Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della rete CISA per l’esperienza vissuta in questi anni, fondata sul confronto, sulla collaborazione e su proficue e preziose relazioni.

Rivolgo un doveroso ringraziamento alle rappresentanze istituzionali del Comune di Andria, a tutti gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, prezioso punto di riferimento nell’espletamento delle finalità istituzionali di educazione, formazione e istruzione della Scuola.

Porgo un caro saluto ai Presidenti del Consiglio di Istituto di questi anni, con cui ho intessuto relazioni costruttive e proficue, attenti alle tematiche scolastiche e sempre pronti e disponibili a collaborare per la crescita e il miglioramento continuo della Scuola.

Grazie di cuore a tutti i genitori componenti del Consiglio di Istituto per il supporto e per la partecipazione mostrate nel condividere le scelte necessarie per il buon funzionamento dell’Istituto.

Ringrazio le RSU di Istituto, i cui rapporti sono stati sempre fondati sul confronto e sul rispetto reciproco.

Rivolgo il mio carissimo saluto finale ai meravigliosi alunni di tutto l’Istituto Comprensivo: il mio augurio è che nella Scuola trovino sempre l’ambiente idoneo per la loro crescita ed educazione integrale, per diventare ragazzi educati al rispetto delle regole, attenti a scoprire la gioia dell’apprendere, per diventare cittadini attivi e consapevoli.

Lascio la Scuola andriese, portando dentro di me tanti ricordi che saprò custodire, con gioia e cura nel mio cuore, ricordi che lasciano una traccia profonda nel mio vissuto umano e professionale.

Citando delle bellissime parole di Alda Merini - “Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima” – e, portando sempre nel mio cuore il ricordo degli anni belli vissuti con tutti Voi, Vi saluto tutti con grande affetto.

Affinché questa Scuola, che ho avuto l’onore di guidare per sei anni, continui nel suo processo di crescita culturale ed umana, sia pure nell’emergenza che purtroppo da mesi stiamo vivendo, auguro a tutti Voi e al nuovo Dirigente Scolastico prof. Roberto Crescini mio successore, un nuovo anno scolastico costruttivo e proficuo.

Con tutto il mio affetto e la mia stima

Mariagrazia Campione».