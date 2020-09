Montaruli sulla politica degli ultimi 15 anni: «Sullo sviluppo economico ha sempre dato il peggio»

«I candidati alla carica di sindaco della città starebbero per “confrontarsi” con esperti polisindacalisti sui temi più delicati della città, tra i quali quello dello Sviluppo Economico. Temi importanti ma anche significativi di una politica che ha accumulato almeno quindici anni di ritardi ingiustificati se non dall’incapacità della maggioranza di essere produttiva e dell’inesistenza di opposizioni politiche che fossero propositive mentre sono state praticamente inesistenti, assenti e passive quindi al limite della complicità di quella inettitudine tanto dannosa con l’aggravante della consapevolezza». Così esordisce in un lungo intervento il Presidente Unibat e Coordinatore nazionale CasAmbulanti Savino Montaruli : «É vero. Ci troviamo di fronte ad intere classi politiche e polisindacali incapaci di svolgere il loro ruolo e non basterà certo un incontro di qualche ora per far apparire costoro diversi da ciò che realmente sono e delle gravissime responsabilità che ognuno, nella propria veste ma anche dal di fuori della politica, ma solo apparentemente, non hanno saputo o voluto fare. In maniera tematica ecco qual è la situazione, anche per evitare che qualcuno possa, come suo solito, abbeverarsi alle mammelle di una donna che non è sua madre tentando di farla passare come tale.

Piccolo Commercio di Vicinato:

Il fallimento dell’iniziativa denominata “Zona Centro”, sostenuta con i soldi privati di centinaia di commercianti, iniziata nei primi anni della prima giunta Giorgino rappresenta un punto negativo di ciò che avrebbe dovuto rappresentare la trasformazione e la riorganizzazione funzionale e logistica del commercio di vicinato in città. Un’organizzazione che avrebbe coinvolto anche la sfera relativa alla mobilità con l’utilizzo di Largo Appiani quale parcheggio di scambio con relativa chiusura al traffico dell’area all’interno dell’anello dell’extramurale. Un Progetto che si è sfaldato forse senza neppure aver mai raggiunto le fasi primarie dei suoi obiettivi, consegnato alle ceneri.

Dal punto di vista della pianificazione commerciale lo stato di stallo è deplorevole, al punto che oggi la città di Andria si trova ad applicare disposizioni inserite in un Piano del Commercio che risale addirittura all’anno 2004 mentre non è ancora riuscita a realizzare il Documento Strategico del Commercio previsto dal Codice del Commercio della Regione Puglia del 2015. Ritardi su ritardi e gravissime omissioni che hanno fatto sì che la pianificazione commerciale del territorio cittadino fosse praticamente inesistente mentre alcune forme di commercio di prossimità sono state completamente inibite. Tutto ciò mentre anche le funzioni dirigenziali del Settore Sviluppo Economico del comune diventavano ballerine, con avvicendamenti disorientanti e forieri di grande confusione.

Solamente grazie alla libera iniziativa degli imprenditori il tessuto commerciale urbano ha comunque potuto, in qualche modo, progredire e svilupparsi ma non sempre con esiti felici. Infatti sono moltissimi gli imprenditori i cui investimenti non hanno potuto realizzarsi in modo compiuto, subendo enormi danni economici e dovendo persino chiudere le proprie attività. É accaduto in particolare nel centro storico dove l’assenza di un preventivo, organico strumento di pianificazione ha generato una babele con una torre che è stata elevata tanto in fretta quanto velocemente poi diroccata quasi completamente. L’aumento esponenziale della tassazione locale, anche causata dal dissesto finanziario del comune, ha acuito tale condizione di difficoltà aziendale fino alla chiusura delle imprese o, peggio ancora, all’innalzamento del livello di indebitamento che oggi ha raggiunto percentuali di bilancio mostruose. Per quanto riguarda le periferie la città di Andria, anche a causa dell’assenza della suddetta programmazione ma per motivazioni, in realtà, ancor più profonde, le piccole imprese hanno continuato a vivere la atavica condizione di isolamento, senza neppure usufruire di quei minimi servizi pubblici essenziali che comunque il centro commerciale garantisce nei livelli minimali.

La grande occasione persa di utilizzare i fondi e gli incentivi della Zona Franca Urbana, con quella possibilità sprecata maldestramente di stravolgere positivamente una straordinaria parte del nostro centro storico con una riqualificazione commerciale ed artigianale seria e condivisa rappresenta un altro punto di gravissima dispersione che ha vanificato completamente quella possibilità che poi non è più stata rifinanziata.

Un centro storico cresciuto senza genitorialità e senza una minima guida che lo rendesse anche visibilmente piacevole con l’utilizzo di un Piano dei Colori e delle infrastrutture.

L’assenza di un minimo programma di incentivazione che, altrove, ha davvero rigenerato completamente queste aree di interesse culturale, ha dato la plastica dimostrazione dell’incapacità di gestire processi virtuosi.

Sulla conflittualità innescata per le installazioni dei Dehors mai si era registrata prima una condizione di tale contrasto tra l’amministrazione pubblica ed i provati. Una questione per niente conclusa ed ancora incompiuta.

MERCATI ED AREE COMMERCIALI ALL’APERTO E COPERTE

Il tema relativo ai mercati ed alle aree commerciali all’aperto e coperte, come il mercato generale ortofrutticolo o i mercati coperti di via F. Giugno e via De Anellis sono il punto davvero dolente della mala politica, di maggioranza e di opposizione cittadina.

Per quanto riguarda i mercati scoperti:

A. Si parte dall’analisi del mercato settimanale del lunedì. Un mercato che, ancora oggi, resta il più numeroso dal punto di vista del numero dei posteggi, di tutta la Puglia e sicuramente di buona parte d’Italia. Un mercato che, a distanza di decenni, ancora oggi viene svolta nell’area circostante la villa comunale. Un mercato che è stato spesso violentato dalla politica che ne ha sfruttato fino all’osso la sua capacità di essere bacino elettorale per personaggi che se ne sono dimenticati esattamente il giorno successivo alla loro elezione, sostenuti da galoppini di circostanza travisati da poliedrici ed ineffabili rappresentanti del nulla. Un mercato che dal 2012 avrebbe dovuto trovare diversa collocazione ma che, moribondo, è ancora in quel luogo senza prospettiva di miglioramento. Un mercato, quello del lunedì, spesso al centro di moltissime discussioni e incontri istituzionali. Molteplici le soluzioni risolutive e migliorative messe sui tavoli comunali da parte delle nostre Associazioni di Rappresentanza ma tutte regolarmente rigettate per il solo pregiudizio che tali proposte risolutive e circostanziate non venivano partorite dalle mediocri menti della politica piuttosto che da quelle condizionate del polisindacato asservito. Sta di fatto che tutte le ipotesi di risoluzioni delle problematiche del mercato del lunedì non hanno trovato seguito e quel mercato rischia seriamente di scomparire e forse la strategia degli inetti potrebbe addirittura essere questa.

B. Rete dei Mercatini e Farmer’s Market

I cassetti degli Uffici comunali Suap prima di piazza Imbriani, 11 e poi di Largo Grotte, ma ancora prima di Palazzo Tondolo si sono sfondati perché non riuscivano a reggere il peso delle carte contenenti le proposte, a costo zero per l’Ente Pubblico, ma anche la pre-organizzazione della loro attuabilità e fattibilità, per la creazione della Rete dei mercatini rionali di servizio e l’organizzazione logistica della fornitura di beni da parte dei tantissimi produttori propri di prodotti agricoli presenti in città. Una Rete di mercatini che garantisse il rispetto delle vigenti norme in materia e che fosse altresì elemento di forte slancio occupazionale oltre che un servizio reale alla città. Unitamente a tale Rete la proposta dell’istituzione di un Frarmer’s Market che fosse il punto di eccellenza delle produzioni locali con vendita al dettaglio dei prodotti che caratterizzano il territorio provinciale. Uno dei territori con il più variegato e qualificato Paniere agricolo. Di tutto questo nulla di nulla. Silenzi e superficialità inspiegabili e persino provocatori.

Per quanto riguarda il mercato Generale Ortofrutticolo ormai se ne attende solamente la sua morte definitiva. Un disinteresse assoluto da parte della politica locale e nessuna minima propensione all’utilizzo di risorse pubbliche, di fondi strutturali che pure ci sono ma che non sono utilizzati o neppure meditati da una classe dirigenziale degna di quella politica inetta e strafalciona. Quella stessa Governance che ha ridotto ai minimi termini le potenzialità dei Mercati storici, quello cosiddetto Vecchio di Via F. Giugno e quello Nuovo di via De Anellis.

FESTE E FIERE LOCALI

Un serio Progetto di riqualificazione della Fiera di Aprile e delle altre Manifestazioni commerciali cittadine è argomento più volte affrontato ed ha prodotto anche numerose proposte operative. Tali proposte sono anch’esse state depositate nei cassetti impolverati degli uffici comunali e tali Manifestazioni sono ormai al punto massimo di degrado con grandissima mortificazione per le eccellenze caratteristiche di specifiche forme di vendita come la rinomata e riconosciuta professionalità delle Imprese andriesi nell’arte della produzione di dolciumi e torrone tradizionale. Una riqualificazione e rivalutazione del significato di tali Manifestazioni rappresenterebbe non solo un positivo esempio di politiche attive di sviluppo ma anche la conservazione di tradizioni, storia e cultura tipiche della nostra terra.

RIMODULAZIONE DEL SISTEMA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nel corso degli anni il confronto istituzionale con le Rappresentanze di Base è sempre stato estremamente carente e talvolta del tutto inesistente. Non solo l’assoluta mancata considerazione di un organismo statutariamente riconosciuto dal comune di Andria, il Forum delle Associazioni iscritte all’Albo comunale e le Consulte comunali (la Terza è quella delle Attività Produttive) ma la mortificazione assoluta del ruolo di Rappresentanza delle Associazioni quando si fosse trattato di decidere e di incidere nelle scelte che interessano la collettività del tessuto imprenditoriale. Un deficit culturale e una scarsissima propensione ai rapporti istituzionali. Elementi fortemente caratterizzanti di un modo di fare politica basato sui personalismi e sulle autoreferenzialità che poi ha di fatto prodotto il nulla.

SISTEMA TRIBUTARIO E TARIFFARIO LOCALE

Uno dei peggiori e più vessatori d’Italia. Un sistema di tassazione locale che incide in modo prepotente sui bilanci delle aziende. Dalle tariffe relative alla Ta-Ri (Servizio Rifiuti) che hanno subito in pochi anni aumenti complessivamente superiori al 90% fino al raddoppio della Tosap causato dalla condizione di dissesto dei conti pubblici comunali. Il risultato è che oggi le Imprese non sono assolutamente in grado di sostenere tali costi che sono stati aggravati dalla diminuzione esponenziale degli incassi derivanti anche da scelte scellerate della politica locale, come nel caso del centro storico e della sua fruibilità. Il sistema delle Tariffe, triplicate sempre a causa del dissesto per la gestione allegra dei fondi comunali, ha completato un quadro che va esattamente nella direzione opposta rispetto alle richieste di incentivi da parte delle imprese in crisi da dieci anni e poi debilitate se non annientate dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

A fronte di una montagna immensa di spreco di denaro pubblico elargito con disinvoltura e generosità ai compiacenti, ovviamente tutto scritto nelle pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di prebende pubbliche, non si è riusciti ad individuare seppur minime forme di intervento a sostegno delle piccole imprese. Questo ha dimostrato il livello estremo di disinteresse verso il mondo produttivo locale.

SISTEMA DEGLI UFFICI PUBBLICI E SOTTRAZIONE FORZATA DELLO SPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il progressivo decadimento della qualità dei servizi in città è stato un percorso che ha di fatto svuotato la città di presidi di enorme e fondamentale importanza. Quegli Uffici Pubblici che da sempre hanno caratterizzato anche l’autorevolezza di una città come quella di Andria sono stati progressivamente e definitivamente trasferiti in altre città. Non solo una mortificazione ed una umiliazione ma anche un disagio concreto per cittadini, professionisti ed imprese costrette a percorrere chilometri per l’espletamento ed il disbrigo pratiche in altri comuni. L’ultima beffa quella della chiusura dello Sportello decentrato della Camera di Commercio. Qui l’analisi dovrebbe partire da lontano e partire da coloro che dovrebbero spiegare il perché non sia mai nata la Camera di Commercio della Provincia Bat, pur avendone sempre avuto il requisito numerico per tale istituzione. Quella spiegazione dovrebbero darla non solo i politici ed amministratori che conoscono benissimo quale becera strategia si sia consumata ai danni del territorio ma anche certi personaggi di quel mondo Polisindacale della Rappresentanza che hanno avuto un ruolo distruttivo fondamentale nella mancata istituzione di questo importante Presidio. Resta il fatto che al di la di tale mancata istituzione anche lo Sportello distaccato della sede di Bari della Camera di Commercio è stato chiuso nella città di Andria. Questo sta continuando a causare enormi danni e disagi, nell’indifferenza assoluta di chi non ha avuto né il coraggio né il buon senso di esprimere una sola parola su tale soppressione inaccettabile. Questo vale anche per chi su questo territorio afferma di rappresentare in Consiglio camerale il suddetto Ente, a Bari.

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E CENTRI COMMERCIALI ALL’APERTO

Almeno dieci anni sono stati persi così come sono andati vanificati finanziamenti pubblici importanti che, invece, in altre aree della Puglia hanno saputo utilizzare. Una legge regionale anticostituzionale ed illegittima che ha chiuso il sistema della Rappresentanza a sole poche singole Sigle, addirittura mettendo nelle mani di costoro e delle loro società di capitali CAT l’intera gestione dei fondi destinati ai Distretti Urbani del Commercio. Una commistione che ha completamente stravolto, in negativo, il ruolo indipendente del sistema della rappresentanza delle imprese assoggettandolo alla politica della quale di fatto ne è diventato socio. La città di Andria ha accumulato ritardi enormi senza che nessuno assumesse iniziative in tal senso. Ora forse restano giusto i fondi per la redazione (scopiazzata) del Documento Strategco del Commercio che, anche in questo caso, sarà affidato direttamente a quelle società di capitali collegate alle suddette Associazioni. Una miseria che però rappresenta un bel bottino per singole destinazioni. E’ necessario dunque, come da noi proposto ed ampiamente condiviso, che le aree di intervento per l’utilizzo dei fondi, se la nuova politica andriese ed i suoi Soci DUC Confcommercio e Confesercenti dovessero essere in grado di accedervi, vadano ben al di la delle pochissime vie e strade praticamente del solito centro urbano. Questo potrebbe essere un seppur minimo tentativo di riqualificazione commerciale di tali aree degradata e lasciate abbandonate. Questo potrebbe altresì essere un passaggio fondamentale per attivare iniziative compartecipate nei Quartieri che ricomprendano anche i mercati tematici e diffusi sul territorio, sempre a gestione pubblica disilludendo quanti servono la politica e si servono della politica per ambire a forme di gestione privatistica già dimostratasi fallimentare.

AREE POLIFUNZIONALI LUDICHE E FIERISTICHE

Fallimento tale. oggi il Luna Park opera ancora su aree addirittura private e questo è deplorevole per una comunità come quella andriese.

L’illusione del Piano di Rigenerazione Urbana di via Bisceglie, con un project financing mai avviato e fallimentare in partenza, è stata l’altra grande beffa della politica cittadina.

Un’area Polifunzionale attrezzata mai vista e che mai vedrà la luce, con l’illusione di un’area fieristica che ad Andria non vedrà mai la luce.