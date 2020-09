Arrivano 670mila euro per mettere in sicurezza le scuole andriesi, ma quando partiranno i lavori?

Le scuole andriesi, in particolare i gradi "inferiori", dovrebbero riaprire (il condizionale di questi tempi è d'obbligo) il prossimo 24 settembre, con una corsa forsennata alla sistemazione degli arredi dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre: 3 settimane da oggi, per rendere le aule funzionali ad accogliere gli studenti di ogni fascia d'età con le debite precauzioni anti-contagio.

Proprio per questo motivo, diversi Istituti hanno lavorato forsennatamente durante la scorsa estate per inviare i progetti di adeguamento da sottoporre, attraverso il Comune di Andria, al Ministero dell'Istruzione e ricevere finanziamenti per rendere più accessibili e sicure le nostre scuole. Dal Miur la risposta è stata positiva: 670mila euro da dividere tra 13 scuole per i seguenti progetti, riassunti nella deliberazione n.124 del commissario straordinario, pubblicata ieri sull'albo pretorio:

- Scuola Elementare e Materna "Federico II di Svevia" sita in Via M. Scevola civ. 1. Ai fini degli adeguamenti e adattamenti funzionali degli spazi e delle aule didattiche, considerato che presso la scuola Materna "Imperatore Augusto" sono ospitate nr.2 sezioni per circa nr.30 alunni e i locali ospitanti sono di proprietà privata, concessi in locazione al Comune di Andria, è stato previsto lo spostamento delle predette sezioni presso il piano rialzato della struttura della Scuola Materna "Federico II di Svevia", mediante l'adeguamento degli spazi interni e dei servizi igienici nell'ala B del piano terra;

- Scuola Materna "Carlo Collodi" (ex "De Deo") sita in via Pietro I Normanno civ 5/6. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche mediante realizzazione di pensiline in struttura metallica e copertura in PMMA, da posizionare in corrispondenza delle 4 rientranze esterne della struttura destinate ad attività ludiche;

- Scuola Secondaria di I Grado ' 'Mons. Di Donna" (ex "Imbriani") sita in via Gondar civ.7. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche mediante la realizzazione di parete di delimitazione nel corridoio al 2° piano.

-Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" sita in via Ospedaletto civ. 159. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche e si è ritenuto necessario la sostituzione degli infissi ad anta esterni, con infissi a scorrimento parallelo per le finestre degli ambienti/aule;

- Scuola Secondaria di I Grado "Padre N. Vaccina" sita in c.so Cavour civ.194. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche e si è ritenuto necessario e più urgente, la sostituzione degli infissi ad anta esterni delle aule a piano terra e di parte di quelle al primo piano, con infissi a scorrimento parallelo;

- Scuola Materna "Carella" sita in via Bisceglie civ. 45. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche mediante l'esecuzione di nuove pareti divisorie insonorizzate, per la realizzazione di nr. 2 nuovi ambienti "saloni" al piano rialzato;

- Scuola Secondaria di I Grado "Cafaro" sita in via Stradella civ.l. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche mediante l'esecuzione di nuova parete divisoria insonorizzata, per ricavare nr. 2 nuove aule ridimensionando inoltre la sala mensa esistente;

- Scuola Primaria "Giuseppe Verdi" sita in via Giuseppe Verdi civ.65. Verranno eseguiti interventi di adeguamento di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche mediante la realizzazione di nr.2 nuovi ambienti "saloni" al piano rialzato dell'edificio antistante la struttura, ed altri nr.4 nuovi ambienti "saloni" da realizzarsi al piano rialzato e al piano primo dell'edificio retrostante;

- Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" sita in via Fucà Snc. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con l'esecuzione di nuove pareti divisorie insonorizzate per ricavare nr.5 nuove aule al piano rialzato e al piano primo;

- Scuola Secondaria di I Grado "E. Fermi" sita in via Malpighi civ.4. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con l'esecuzione di demolizione di murature divisorie esistenti, finalizzate all'ottenimento di 2 aule più' capienti;

- Scuola Primaria "A. Inchingolo" sita in piazza Delle Regioni civ.1. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche mediante l'esecuzione di demolizione di murature divisorie esistenti, finalizzate all'ottenimento di nr. 3 aule più capienti;

- Scuola Primaria e Materna "A. Mariano" sita in via Malpighi civ.23. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con l'esecuzione di nuove pareti divisorie insonorizzate, finalizzate all'ottenimento di nr. 2 aule più capienti al piano rialzato;

- Scuola Primaria "G. Rodari' sita in via Murge civ.12. Sono stati ritenuti necessari ed urgenti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi mediante la sostituzione degli infissi ad anta esterni, con infissi a scorrimento parallelo per le finestre degli ambienti/aule;

-Scuola Secondaria "A.Manzoni" sita in Via Caneva n. 12. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale delle aule, con ottimizzazione degli spazi interni mediante abbattimento di tramezzature esistenti e realizzazione di nuove;

- Scuola Materna "G. Lotti" sita in via Benevento Snc. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi con l'esecuzione di demolizione di murature divisorie esistenti e realizzazione di nuove tramezzature al piano terra, finalizzate all'ottenimento di n. 1 aula più capiente;

- Scuola Primaria "Don Tonino Bello" sita in via Dott. Camaggio civ.11. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con l'esecuzione di nuove pareti divisorie insonorizzate, per la realizzazione di nr. 9 nuovi ambienti al piano primo e piano rialzato;

- Scuola Primaria ' 'G. Falcone" sita in via Barletta civ. 164. Verranno eseguiti interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e si è ritenuto necessario l'intervento per l'esecuzione di lavori di chiusura dell'attuale accesso, lungo la recinzione della scuola, nonché spostamento dello stesso in una posizione piu' idonea, al fine di limitare assembramenti;

Qual è l'inevitabile "inghippo" in questa faccenda? Che ora i progetti dovranno passare al vaglio degli uffici e dei tecnici comunali e si prevedono tempi non proprio brevi: durante una riunione con i dirigenti scolastici, si sarebbe paventata la possibilità di dare come data ultima di consegna dei lavori il prossimo 31 dicembre. Eppure proprio nei prossimi mesi è fondamentale creare la sicurezza necessaria allo svolgimento delle lezioni: se non vengono sostituiti gli infissi, per esempio - intervento richiesto da molte scuole -, o non vengono create aule aggiuntive per diminuire il numero di alunni per classe, aumentano le probabilità di contagi. Speriamo dunque che, stante la grandissima urgenza, i lavori vengano svolti con estrema celerità senza sacrificare la qualità: ne va della salute dei nostri bambini.