L’artista andriese Isabella Pistillo continua ad esprimere riconoscenza nei confronti di coloro che, a vario titolo, si battono per difendere la vita e le sue infinite bellezze.

La socia-fondatrice dell'associazione di volontariato "Si può fare", lo scorso aprile, in piena emergenza covid-19, ha donato un quadro al reparto di rianimazione del Bonomo: atto di riconoscenza e ammirazione nei confronti di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e volontari del personale sanitario che, in Italia e nel mondo, hanno dovuto combattere contro il mostro invisibile e tutt’ora continua a farlo.

Oggi, torna a far parlare di sé per aver manifestato la volontà di donare il dipinto “Australia”, realizzato con la tecnica della spatola e con colori acrilici, già esposto con successo a gennaio 2020 in una galleria d'arte a Brera (Milano).

«I roghi boschivi in Australia stanno seriamente minacciando la sopravvivenza di numerose specie endemiche. C’è bisogno di una presa di coscienza globale» commenta Isabella Pistillo.

Tra mammiferi, rettili ed uccelli, gli incendi australiani hanno già portato alla morte di quasi 500 milioni di animali. Una strage destinata a crescere nei prossimi anni.

In particolare, si stima la scomparsa di circa 8.000 koala, la cui popolazione nella costa nord del New South Wales è già diminuita del 30%. Ai ritmi attuali, l’intera specie potrebbe estinguersi nell’arco di soli 30 anni.

Siccità e temperature in aumento sono tra i maggiori “colpevoli” della devastazione: il riscaldamento globale, hanno di fatto trasformato le foreste in prede facili da divorare.

«A bruciare sono gli ultimi pezzi di ecosistemi naturali a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Intanto sta a noi rivedere stili di vita meno aggressivi nei confronti dell’ecosistema e, nel contempo, massima riconoscenza nei confronti di coloro che si battono per limitare i danni. Tra loro non possiamo non menzionare gli uomini del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La mia opera vorrei che fosse donata al comando dei Vigili del Fuoco di Bari. Ho esternato la mia volontà e con immenso piacere mi è stato risposto che, il prossimo 4 dicembre, in occasione della cerimonia di Santa Barbara (patrona dei Vigli del Fuoco) consegnerò personalmente il dipinto, segno di stima riposta nel lavoro del corpo Nazionale dei Vigili del fuoco svolto a tutela della sicurezza e della salvaguardia della vita».