Covid 19, adeguamento scuole: affidamento progettazione lavori in corso

Con riferimento all’adeguamento dei plessi scolastici comunali alla normativa Covid-19, la gestione Straordinaria precisa quanto segue:

«In previsione dei finanziamenti pubblici all’uopo preannunciati e stanziati in questi giorni dal Ministero competente (di cui l’Ente ha prontamente deliberato l’accertamento in entrata), già dal luglio scorso la Gestione Commissariale ha incontrato i dirigenti scolastici invitandoli ad individuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le forniture necessarie alla ripresa delle attività in periodo COVID.

Sempre nel periodo estivo è stato dato all’Ufficio Tecnico apposito indirizzo per elaborare, previ opportuni ed immediati sopralluoghi, le schede tecniche degli interventi richiesti e approvati dall’Ufficio medesimo.

La tempestiva attività di programmazione delle parti (dirigenti scolastici e uffici comunali), i sopralluoghi fatti dai tecnici comunali anche in periodo feriale, la redazione per tempo delle schede tecniche dei singoli plessi, permettono ora, acquisite le risorse economiche, di affidare in corsa la progettazione di tutti gli interventi di così detta “edilizia leggera”, in vista della successiva e rapida realizzazione dei lavori, che poi devono essere contabilizzati entro il termine massimo del 31 dicembre, come previsto dal Ministero.

Si coglie l’occasione per ringraziare i dirigenti scolastici ed i tecnici comunali per lo sforzo tecnico-organizzativo prodotto per una rapida ripartenza delle attività scolastiche.

Infine, la Gestione Commissariale, d’intesa con i dirigenti scolastici, ha calendarizzato per i prossimi giorni ulteriori sopralluoghi per una asseverazione congiunta e condivisione delle misure anti-Covid, in via di recepimento da parte della dirigenza scolastica».