Riapertura delle scuole, le riflessioni di un'insegnante: «Ho paura ma sarò al mio posto»

Tra gli argomenti che più hanno tenuto banco, negli ultimi mesi a questi parte, c'è il grande interrogativo su come andrà il ritorno a scuola per docenti e studenti, in particolare, che ritorneranno tra poco meno di 20 giorni sui banchi dopo lo stop forzato dello scorso marzo. Tra polemiche su ritardi nella consegna dei famosi "banchi a rotelle", osteggiati oltretutto dalla gran parte (se non totalità) del personale scolastico, fino alle difficoltà per l'uso prolungato della mascherina, non sono mancate le solite (idiote) polemiche che bersagliano proprio il corpo docente.

E una maestra ha voluto dar voce ad alcune sue riflessioni, assolutamente condivisibili, sul diritto a chiedere un ambiente di lavoro salubre e condizioni sicure senza dover essere capro espiatorio dei soliti luoghi comuni.

«Questa pandemia ha reso instabili e incerti tutti i tipi di lavoratori, sia quelli che hanno continuato a lavorare in presenza durante la pandemia utilizzando sistemi di protezione sempre più complessi ed elaborati, sia quelli che hanno affrontato mesi di smartworking, modalità di lavoro alla quale non erano preparati e che li ha portati a procedere per tentativi ed errori.

Prima della riapertura con le nuove regole diverse categorie di lavoratori hanno espresso i loro dubbi e le loro perplessità e nessuno ha avuto da ridire, anzi, il contrario.

A breve gli alunni torneranno in classe (i docenti di tutti i tipi di scuole sono invece già al lavoro per garantire questo rientro), ma se un docente si permette di esprimere un ragionevole dubbio o un tumore su come possa essere gestita questa ripresa ecco che gli haters, i leoni da tastiera ripartono. Le frasi più gettonate:

- siete in ferie da marzo e con stipendio, andate a lavorare!

- avete scaricato il vostro lavoro interamente sulle famiglie e voi a casa a fare niente!

- avete tre mesi di ferie e vi lamentate!

- lavorate solo 4 ore al giorno!

- vi dovrebbero licenziare!

- dovevate stare a casa senza stipendio!

....e altre che non vi sto ad elencare.

La Didattica a distanza non è stata semplice per nessuno, insegnanti e alunni!

Insegnare non è trasmettere sterilmente nozioni... insegnare è guardarsi negli occhi, insegnare è calibrare la voce, insegnare è essere empatici e comprendere ciò che le parole non dicono. Ecco perché non può essere DAD, ecco perché la DAD non è insegnamento, ma mera trasmissione di dati e tecniche.

Ed ecco perché io temo il mio ritorno al lavoro effettivo: avrei preferito la barriera di plexiglass dietro cui si proteggono alcune categorie di lavoratori, almeno così avrei visto il limite. Invece no! Il mio sarà un limite invisibile, ma invalicabile... dovrò eliminare gli abbracci, le carezze... potrò ancora passeggiare tra i banchi?

Chiedo solo comprensione e la possibilità di esprimere i miei dubbi di lavoratore, dubbi legittimi, credo.

Noi lavoriamo con esseri umani, non con le carte...e con tanti esseri umani per volta. Insegnanti che lavorano in più di una classe o che nella giornata sono inviati a sostituire il collega assente per un'ora o più in altre classi sono a contatto stretto giornalmente con oltre 60/70 alunni (per non parlare di colleghi) in ambienti piccoli e chiusi.

Ci avete paragonato alle cassiere... immaginate di essere un bambino, di entrare in classe e trovare davanti a voi una tizia/un tizio con mascherina, visiera e guanti... non vi sentireste a disagio?

Chiedo solo comprensione per i miei timori.

Ho paura, ma il 24 sarò al lavoro e accoglierò i vostri figli con occhi sorridenti (il resto sarà coperto dalla mascherina)».