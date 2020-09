Marco e Josephine erano due ragazzi poco più che ventenni: erano belli, effervescenti, di buona famiglia con molti sogni nel cassetto. Furono visti abbracciati davanti alla chiesa della Porta Santa mentre un anonimo andriese scattava loro una fotografia. Nel riconsegnare la macchina fotografica l’ignaro andriese si permise una battuta rivolgendosi a Marco: “adià la si acchioit chessa bella biond?” E Marco immediatamente rispose per chiudere l’episodio: “sono andato a prenderla dalla Svezia”. “Ah! Dalla Svezia? È darass?” “No, una ventina di chilometri”. “Nand t la fè frchè, voit cumm t tramend?” E salutando se ne andò rimuginando tra sé:” m vloiv bgghiè p fess, la Svezia ià darass”. In realtà Marco aveva detto la verità: la ragazza era svedese ma l’aveva conosciuta in uno degli annuali simposi europei che si tenevano a Castel del Monte presso l’opera Bonomo. Non c’erano ancora gli Erasmus né la facilità di viaggiare ma Andria faceva la storia. Ogni anno alle pendici di Castel del Monte, il monumento più europeo che esiste, si coltivava il sogno di avere un “unico popolo europeo” come antidoto alla guerra e alla fame. I giovani venivano da tutta Europa per imparare a conoscersi, per praticare il rispetto reciproco, per costruire un’unica civiltà, la più grande dal punto di vista umanistico: gli europei hanno calpestato i diritti dell’uomo in tanta parte del mondo per conquistarlo, ma dopo la seconda guerra mondiale hanno capito che solo l’umanesimo cristiano poteva dare un volto dignitoso alla umanità. Nel suo piccolo Andria offriva il suo monumento più importante a suggello di questa impresa. L’intuizione di Mons. Doria, parroco di san Francesco, piacque alla famiglia Bonomo e nacque il primo centro di scambi europei. Anche grazie a quella iniziativa una nuova classe dirigente si è insediata in tante parti d’Europa. Non a caso quando alla fine degli anni Ottanta si dovette dare un titolo a un bel documentario su Andria si scelse proprio l’epiteto di “città europea”. Siamo l’unico popolo che negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta ha attraversato le Alpi per giungere i tutti i Paesi europei con la sua forza lavoro più umile per costruire la nuova economia, lasciando sul campo anche un cospicuo contributo di sangue, mentre Jannuzzi portava ad Andria i parlamentari europei.

Josephine era venuta in Andria con la speranza dei suoi vent’anni e proprio al Castello aveva conosciuto Marco: fu amore a prima vista? Così parve e così apparve all’andriese che li fotografò davanti alla chiesa europeistica di Andria. Notò gli occhi languidi dei due ragazzi e lo disse a Marco: “nan t la fè frchè”. E Marco non ne aveva proprio intenzione, tanto che la sera fu costretto a dirlo a casa. Infatti il primo pensiero di Marco fu di portare la ragazza in città. Fecero la fuitina sentimentale con mezzi di passaggio senza avvisare nessuno. Voleva mostrare le meraviglie della sua città. Ma quando il padre andò la sera al castello per il rinfresco successe il finimondo perché i due non si trovavano. Li videro rientrare ancora con mezzi di fortuna: si presero un bel rimprovero e Marco rientrò a casa. I genitori tentarono di interrompere la relazione: “svedese?” Disse il padre, “cherr nan sond fimmn p niue”. Invece Marco continuò a vederla, ora senza allontanarsi dal castello e quando lei partì il giovane, con la scusa di doverle inviare la foto si fece dare l’indirizzo e così continuò la relazione epistolare.

Durarono diversi anni questi incontri presso il Castello ma Josephine non tornò più, tuttavia i due giovani continuarono a sentirsi costantemente. Negli anni Ottanta la gestione dell’opera Bonomo era diventata difficile: perduto l’entusiasmo iniziale gli incontri furono sospesi e nell’opera rimase solo don Vincenzo Labriola con i suoi ragazzi difficili e problematici. Don Vincenzo, con la sua solita generosità e l’eterno sorriso, si occupava di questi ragazzi studiando psicologia in modo da essere più adeguato nel suo ruolo di curatore d’anime. I preti diventano un tesoro quando sanno darsi totalmente.

Poi il centro fu offerto alla Provincia: si può dare un immobile, ma l’anima è difficile da trasmettere. Infatti la Provincia ne cambiò radicalmente l’indirizzo trasformandolo in centro ricerche affidato alla collaborazione della Università di Bari. Anche qui i primi tempi funzionò bene perché fu affidato a un uomo di scienza ma anche di cuore. Il centro si dotò di personale e si fecero le prime ricerche in agricoltura: in quegli anni il vostro narratore ebbe l’onore di far parte del consiglio direttivo e fu dal Direttore De Leo che sentì parlare per la prima volta di uva senza nocciolo. L’ente pubblico deve favorire la nascita di queste iniziative ma non può gestirle perché non ne è capace: spende sempre più di quanto guadagna. Poi sopravvenne la difficoltà di rapporto con l’università perché i ricercatori trovavano scomoda la sede soprattutto d’inverno e quindi cominciò la decadenza fino alla chiusura per fortuna non definitiva. In effetti era isolata. Ora si parla di riaprirlo come ostello della gioventù, che non è una brutta idea (salvo capire se si vuole fare un dormitorio o un centro turistico), ma deve essere inserito in un contesto di sviluppo molto più ampio. I giovani non andranno all’ostello se non ci sono attrezzature sportive, possibilità di incontro e di divertimento, facilità di trasporto. Il parco naturale della Murgia fu ideato all’inizio degli anni Novanta come strumento di sviluppo non come prospettiva di paralisi. Il primo convegno istitutivo volli che si tenesse all’istituto agrario di Andria e a Castel del monte, quasi a sottolineare il rapporto inscindibile del territorio. Dopo che si è consentito di costruire abusivamente ora va fatto un piano regolatore intorno alla collina del castello, dove senza esagerare si devono fissare le regole e farle rispettare. Ma bisogna dare vita a quel territorio. Inutile vaneggiare sulla possibilità che il visitatore di Castel del Monte venga anche in Andria: se al castello vengono con il sistema “mordi e fuggi” senza manco il tempo per un gelato come è possibile che essi trovino la voglia per venire in Andria? Alla fine degli anni Ottanta fu lanciata l’idea di un consorzio misto pubblico privato per rilanciare la prospettiva turistica del castello, le cui potenzialità sono enormi ma finora solo verbali.

Uno dei concetti richiamati spesso da mons. Doria in quei simposi europei era quello dell’accoglienza: se non ci predisponiamo ad accogliere l’altro, ad aprire le nostre porte e i nostri cuori continueremo sempre a parlare e basta. L’esempio ci viene dal nuovo parroco di san Luigi: don Riccardo Agresti ha saputo riempire di contenuto religioso e culturale persino questa estate di coronavirus riscuotendone un enorme successo (anche grazie alle zucchine e i pomodori di Savino).

All’inizio della repubblica Andria seppe accogliere gli stranieri, sia pure giovani e preparati. L’opera Bonomo potrà avere nuova vita se non si limita a un semplice ostello: ci provò anche l’amministrazione provinciale negli anni ottanta, le suppellettili e i letti rimasero imballati per anni e non so se lo siano ancora.

Josephine aveva incorniciato la foto e la teneva nella sua stanza: ogni mattina e sera se l’accarezzava e pensava a quel sorriso di Marco così dolce e felice. Marco portava la stessa foto nel portafoglio e spesso la mostrava ad amici e parenti presentandola come la sua fidanzata di una estate ma in cuor suo sperava di riacciuffarla. Finiti gli studi Marco ebbe come premio dal padre un viaggio. Disse ai genitori che andava a Parigi, in realtà se ne andò a Stoccolma e di lì con il treno a Gavle dove abitava Josephine. Ora era lì con in mano l’indirizzo della ragazza: non la sentiva da un anno, ma lui non se ne era preoccupato sicuro di farle una gradita sorpresa. Giunto all’indirizzo non trovò più la ragazza ma la signora Josephine con due figli. Per alcuni anni aveva mentito continuando a mantenere i rapporti, ma quando arrivò il secondo figlio capì bene che non era più il caso di alimentare ogni illusione e si chiuse nel silenzio. Marco quel giorno pianse mentre la signora lo consolava dicendo che le sarebbe mancato per sempre il cuore accogliente degli andriesi. Ma a Marco questo non bastava. Se ne tornò anzitempo in Andria. Il padre capì il dramma del figlio ma, cinico, si fece sfuggire un “mogli e buoi devono essere dei paesi tuoi”. A lui rimaneva il cruccio di non aver ascoltato l’anonimo fotografo: nan t la fè frchè. Anche Marco dopo qualche anno si sposò, ma il suo problema rimase quello di nascondere quella benedetta foto che di nascosto andava sempre ad accarezzare. Amava la moglie e i figli avuti da lei, ma l’immagine della bionda svedese fu il tormento della sua esistenza. Il primo amore non si scorda mai.