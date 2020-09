Tagli alla Multiservice, proclamato per venerdì lo stato di agitazione dei dipendenti

Ancora nubi sul futuro dei dipendenti della Multiservice: è quanto denunciato dall'associazione sindacale autonoma O.S.A.

«In data 23 Luglio 2020 si era tenuta presso i locali della Multiservizi un incontro con la direzione aziendale relativamente alla situazione di crisi economica e ai conseguenti rischi di riduzione dell'orario di lavoro. L'incontro aveva avuto lo scopo di verificare le disponibilità della direzione aziendale in merito alla questione principale sollevata, vale a dire: la verifica delle condizioni strutturali per il rilancio dell'azienda.

Nonostante la promessa di ricevere la documentazione e l'analisi relativa alla riduzione dei costi e dei risparmi ottenibili preliminarmente ad ogni azione sul personale, con nota datata 08/09, è pervenuta una comunicazione con cui si anticipa la sospensione / riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti della Multiservizi.

Si tratta di una grave lesione della fase di dialogo sindacale. L'organizzazione OSA aderisce, pertanto, allo stato di agitazione e chiede che sia il Comune di Andria, in qualità di socio unico, nella persona del Commissario Prefettizio, ad interloquire con i lavoratori per spiegare quale sia il futuro riservato alla Multiservizi.

Per rendere meno traumatica la situazione, la nostra organizzazione aveva offerto durante l'incontro alcune ipotesi di studio che non sono state prese in considerazione. Pertanto, Venerdì prossimo insieme a tutte le sigle sindacali, Osa Multiservizi aderirà allo stato di agitazione al fine di ricercare una soluzione condivisa per la tutela della prospettiva occupazionale concreta.

O.S.A. Organizzazione Sindacale Autonoma - Multiservizi Andria»