Disabilità e inclusione, "Camminare insieme" chiama a confronto i candidati Sindaci

L'associazione di volontariato “Camminare Insieme” (associazione di persone con disabilità, genitori e volontari/e), dal 1989 opera sul territorio per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per una città aperta e inclusiva da sempre in ottica collaborativa con le istituzioni e le diverse realtà del terzo settore. Negli ultimi mesi le famiglie e i volontari hanno lavorato in sinergia per individuare azioni concrete e impegni reali raccolte in un documento che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione.

Camminare Insieme è convinta che cittadinanza attiva, partecipazione democratica, trasparenza e assunzione di responsabilità da parte degli organi politici e amministrativi e dei cittadini, siano pre requisiti fondamentali per generare quello spirito di condivisione e di consapevolezza collettiva che costituisce una risorsa indispensabile per le sfide della prossima amministrazione di Andria.

Per questo ha invitato i 5 candidati alla carica di Sindaco a partecipare all'incontro pubblico di presentazione e di sottoscrizione da parte dei candidati sindaca/o del documento Dalla città dei “desideri” alla città dei “bisogni” elaborato da “Camminare Insieme” che si terrà sabato 12 settembre, alle ore 18.30, presso la sede dell’associazione culturale “Tutt’altro” sita presso la Villa Comunale.

«Avremmo voluto invertire il titolo di questo documento ma la triste realtà è che la nostra città che pur vantava buoni servizi alle persone disabili in termini di qualità e quantità, oggi si ritrova a fare i conti con un territorio privato di servizi primari compromettendo seriamente la qualità di vita e la normalità delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Mettiamo quindi da parte la città “ideale” e lavoriamo insieme per una città più inclusiva e solidale!

Chiediamo allora agli attuali candidati alla carica di sindaco e a tutti coloro che si candidano a ricoprire il ruolo di consiglieri e di amministratori, impegni concreti, reali e possibili.

A chiederlo sono le stesse persone con disabilità, i loro genitori, gli operatori e i volontari che nella nostra realtà sono una risorsa imprescindibile, attualmente impegnati a sostenere anche economicamente progetti che hanno una ricaduta immediata sul benessere delle famiglie e del territorio e che quindi chiedono di essere ascoltati.

Ai candidati non intendiamo dettare l'agenda, non chiediamo un confronto su programmi, progetti e ipotesi di politiche sociali, non strappiamo promesse complicate, chiediamo di sottoscrivere un Patto e poi di essere disponibili a verificarlo nel corso della prossima consiliatura.

Sono attività e impegni che richiedono attenzione, non hanno bisogno di finanziamenti ma sono “azioni” necessarie ad avvicinare le persone con disabilità ad una vita normale, ad una città inclusiva e più accogliente».