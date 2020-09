La storia, se non si apprende, fallisce

I primi anni della repubblica furono in mano agli aristocratici generosi, quei professionisti che sentirono il bisogno di mettere a disposizione la loro scienza e coscienza per sollevare la società dai danni economici e morali della guerra. Uomini di grande cultura e di nobili passioni. Nella foto il consiglio comunale in carica nel 1961 (assente il sindaco Marano impegnato a Roma: tutti uomini maturi, professionalmente affermati). Ma già agli inizi degli anni Sessanta i giovani cominciarono ad alzare la testa: erano appena laureati, diplomati o inseriti nel mondo del commercio, dell’artigianato o comunque inseriti nella società. Chiedevano agli “eletti” che consentissero anche a loro di penetrare le stanze del potere, di arricchire la gestione con l’entusiasmo giovanile. C’era un risveglio dei giovani in tutta la provincia di Bari. In particolare quelli del collegio senatoriale di Molfetta (Andria, Corato, Ruvo, Molfetta e Giovinazzo) assunsero il senatore del collegio come interlocutore per dipanare questa faccenda. Il senatore era rappresentante particolare del territorio, conosciuto da tutti maggioranza e opposizione perché incaricato di portare a Roma la voce di quella porzione di popolo. Allora in campagna elettorale si apparteneva a un partito ma una volta eletto si apparteneva al popolo intero. Una delegazione di questi giovani, guidata dall’avv. Sergio Quatela di Corato, nel 1962 si rivolse al senatore Jannuzzi perché si adoperasse che nelle liste democristiane ci fosse spazio per i giovani. Jannuzzi si mostrò favorevole ma a una condizione che i giovani fossero preparati per questa missione. Fu lui stesso a organizzare un corso di formazione politica per tutta la provincia di Bari mobilitando il fior fiore dei docenti universitari. Nacque la classe dirigente che per anni esprimerà sindaci e assessori nella intera provincia.

La preparazione dei candidati a gestire la cosa pubblica si imponeva perché essi, oltre a rappresentare il manipolo di voti di preferenza erano, impegnati a tutelare l’immagine del partito e attuare il suo programma. I candidati passano ma i partiti restano, si pensava allora. Con la seconda repubblica si è sancito la fine dei partiti che esercitavano il primo controllo sugli eletti. Il sindaco era sottoposto al giudizio costante dei dirigenti del partito e la scelta dei suoi collaboratori (gli assessori) era stabilita dal partito e dal gruppo consiliare, per cui il sindaco era protetto dalle voglie personali dei singoli consiglieri e in qualche modo poteva scaricare parte delle sue responsabilità.

Guardate attentamente la foto, è il consiglio comunale del 1961: chi riesce a individuarle si accorge che sono tutte personalità di rilievo professionalmente e moralmente. Nella prima fila c’erano i rappresentanti della maggioranza salvo il parlamentare comunista on. Sforza, nella seconda l’opposizione con il successivo sindaco Di Molfetta e poi tutti gli altri consiglieri e funzionari o personalità di partito.

Quella crema nelle liste di oggi non c’è, senza nulla togliere alla personalità dei singoli candidati. Troppi giovani, volenterosi, se volete, ma assolutamente inesperti di gestione in genere specie della cosa pubblica. Il problema ora ricade sui cittadini che sono chiamati a selezionare uno (o due se tiene conto dell’altro genere). In base a quale criterio? Come districarsi tra parenti e amici con i quali ciascuno si sta imbattendo in questi giorni? Non è facile rispondere se sei dipendente di un candidato, nipote di un altro, o se il voto te lo chiede qualcuno che ti ha fatto un favore. Potete immaginare le pressioni alle quale io stesso sono sottoposto: prfssò, io ti ho sempre votato e ora? E non puoi dire una bugia perché la marea dei candidati abbasserà il quorum personale del voto di preferenza e quindi sarà controllabile (ognuno potrà prendere un pugno di voti a seggio e molti nemmeno quelli). Allora: al comune il voto per molti non sarà libero, al parlamento gli eletti vengono scelti dai capibastone, che democrazia è questa? Siamo alla finzione. Aggiungiamo il rischio che le famiglie si sfascino.

Al cittadino il dovere di limitare i danni scegliendo persone affidabili e che domani potrà facilmente controllare; agli eletti l’impegno più serio di ricambiare la fiducia studiando le carte. Il comune non è l’eldorado, dà soddisfazioni solo se si riesce a migliorare la vita dei cittadini. I programmi altisonanti non servono perché allo stato attuale non si conosce la reale situazione finanziaria e le provvidenze di cui si potrà disporre. L’augurio a tutti gli andriesi è di non disertare le urne e compiere il proprio dovere con scienza e coscienza, altrimenti dopo non potremo lamentarci se le cose non vanno per il verso giusto. Per un minuto tutto il potere è nelle nostre mani, utilizziamolo bene nel segreto della cabina elettorale.