Sport, ridotte le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive comunali

Il Commissario straordinario con deliberazione n. 130, assunta con i poteri della giunta comunale, ha deciso di prevedere una riduzione per le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive aumentate in precedenza con la deliberazione n.60.

La decisione è scaturita dopo una serie di incontri avuti dalla stessa gestione commissariale con le associazioni sportive che non avrebbero potuto sostenere il salasso e avrebbero dovuto rinunciare ad avviare la nuova stagione, con ricadute negative sia sulle casse dello stesso ente che dello sport in città.

Una buona notizia per gli operatori e per gli utenti che, almeno per quest'anno, potranno continuare a fare sport.