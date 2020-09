Rinviata al 28 settembre la riapertura delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado

Solo questa mattina, raccogliendo le lamentele di dirigenti scolastici, docenti e famiglie, avevamo pubblicato un articolo in cui si chiedeva alla gestione commissariale di intervenire sulla data di inizio delle lezioni nelle scuole sede di seggio elettorale per evitare problemi nella gestione e nella organizzazione degli ambienti. La risposta è arrivata.

Con ordinanza commissariale n.319 il Commissario straordinario ha disposto che le attività didattiche di tutte le scuole delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di proprietà Comunale avranno inizio in data 28.09.2020 anziché il 24.09.2020.

La decisione è stata assunta in quanto la maggior parte degli edifici scolastici di proprietà comunale in data 20.09.2020 e 21.09.2020 e che e operazioni di spoglio si estenderanno anche a martedì 22.09.2020 e che, quindi, i locali che dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione sia all’interno che all’esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19.