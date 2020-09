La direzione della Asl incontra i dirigenti scolastici della Bat

«La nostra azienda vuole essere al vostro fianco in questa fase delicata di ripresa delle attività scolastiche in presenza»: così il Direttore Generale ha salutato oggi i dirigenti scolastici della Provincia Bat riuniti in un incontro a cui hanno partecipato il dottor Vito Campanile (Direttore Sanitario Asl Bt), Dino Delvecchio (Presidente Ordine dei Medici e referente Medici di base Bat), Luigi Nigri (Referente Pediatri Bat), Riccardo Matera (Direttore Dipartimento di Prevenzione) e Raffaello Bellino (Direttore Spesal Asl Bt).



La Direzione Sanitaria ha ricordato la necessità di nominare un referente Covid in ogni scuola e di seguire l'iter procedurale definito. La Asl Bt, attraverso lo Spesal, ha redatto un questionario messo a disposizione attraverso un link sulle norme di sicurezza da implementare per una autovalutazione: lo stesso andrà compilato entro il 2 ottobre. «Il nostro obiettivo è la prevenzione - ha sottolineato Raffaello Bellino - e attraverso servizi di supporto offriamo la massima collaborazione per definire un percorso strutturato della prevenzione».

Il dottor Riccardo Matera ha ripreso le linee guida del Ministero dell'Istruzione che hanno definito le attività da svolgere nelle scuole nei casi sospetti o conclamati di Covid 19. «Saranno diffusi numeri e riferimenti dedicati del dipartimento di prevenzione. Sul territorio saranno istituite 3 squadre di attività dedicate che saranno punto di riferimento delle scuole e che, dotati di strumentazione adeguata, potranno dare esito del tampone in pochi minuti». All'esito positivo di un caso verrà avviata l'indagine epidemiologica dei contatti stretti che dovranno essere messi in isolamento.