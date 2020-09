Tre nuovi preti per la Chiesa di Andria

La Chiesa di Andria, rendendo grazie al Signore che non smette di chiamare operai nella sua vigna, si prepara ad accogliere il dono di tre nuovi presbiteri che saranno consacrati, dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi, lunedì 21 settembre 2020 alle 19:00 festa liturgica di San Matteo Apostolo ed Evangelista presso l’Oratorio Salesiano di Andria.

I tre ordinandi sono: don Domenico Evangelista; don Michele Leonetti e don Alessandro Tesse.

Nell'esprimere gli auguri ai nuovi ordinandi il Vescovo Luigi Mansi ricorda che: “Essere pastori non consiste in una serie di compiti, bensì nell'assumere uno stile di vita e che si è scelti da Dio per collaborare alla realizzazione del suo progetto di amore”.

A causa dell’emergenza sanitaria, che impone accessi limitati, la celebrazione dell’Ordinazione sarà trasmessa in diretta da Teledehon (canale 18 e in hd 518).